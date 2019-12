La reconstrucció de Sant Vicenç d’Enclar començarà a la primavera

Experts del departament de Cultura han visitat aquest dissabte l'església de Sant Vicenç d' Enclar per avaluar l'estat del monument, després que un equip es desplacés aquest divendres per fer una primera valoració i, conjuntament amb el Cos de Bombers, acordonés la zona. Els tècnics han recopilat totes les dades per pensar en els següents passos amb l'objectiu d'avançar cap a la reconstrucció. Per casos com els del campanar, la ministra de Cultura, Silvia Riva, ha explicat que "La llei de Patrimoni preveu una partida destinada a la protecció de béns immobles" en casos que no es puguin preveure. Els treballs però no començaran fins a la primavera, deixant passar les condicions meteorològiques de l'hivern.

Amb l'objectiu de protegir-lo de cara a les futures pluges, Cultura cobrirà tot l'edifici amb una lona. Així mateix, també s'endreçaran i recolliran les runes del campanar, que s'aprofitaran com a material de cara a la reconstrucció de la torre. Pel que fa a l'afectació total de l'esfondrament, el director del Departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera, ha remarcat que la resta de la nau no ha patit cap dany, més enllà d'algunes esquerdes. Quant a a la caiguda del campanar, i a falta de fer anàlisis més profundes, ha apuntat en l' erosió del granit que conforma el sòl com a possible causa, deixant minvat el terreny on s'asseia la torre.

L'actual monument de Sant Vicenç d'Enclar és fruit de la remodelació que Cultura va fer a mitjans dels anys 80. Fins llavors, l'única part que s'havia conservat de la primera església d'Andorra havia estat la torre que comparteix amb l'església de Santa Coloma la planta circular. Així mateix, el Roc d'Enclar ha estat un indret clau en la història del país amb els primers assentaments als segles IV i V, a més del paper clau que va tenir en la signatura del segon pariatge entre el bisbe d'Urgell, Pere d'Urtx, i el comte de Foix, Roger Bernat III. Des del departament de Cultura recorden que l'estat de conservació del monument s'ha anat controlant a través de revisions periòdiques. A conseqüència d'aquestes, el passat 2017 es va dur a terme una important actuació de consolidació en el conjunt arquitectònic.