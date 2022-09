Riva celebra que l'estatut de l'artista serveixi per “reduir una sèrie d’inequitats que s’han produït fins ara”

Andorra la VellaEl Govern veu de bon ull la proposició de llei de l’estatut de l’artista que han impulsat els grups parlamentaris i, de fet, fa uns dies en va emetre un criteri favorable. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, subratlla que el text serveixi per “reduir una sèrie d’inequitats que s’han produït fins ara” per als professionals que es dediquen a la creació al país i celebra que s’igualin a altres com podrien ser arquitectes o enginyers.

En aquest sentit, Riva destaca que a hores d’ara les persones que treballen en l’àmbit cultural tenen unes “dificultats afegides que no tenen altres professionals com les professions liberals”. En aquest sentit, veu de manera positiva que la proposició de llei elimini certs problemes en la cobertura sanitària, que es reguli el contracte laboral, o que hi hagi ajudes en l’àmbit fiscal. En aquest darrer apartat, la titular de Cultura manifesta que en les declaracions d’impostos es podran tenir en compte l’especificitat de les retribucions i que, a més, s’obre la porta a què a través de les exempcions de l’impost de societats hi pugui haver mecenatge cultural, com també esportiu, “de manera que les empreses aportin projectes esportius i culturals que ajudin a la professionalització d’un artista” i que puguin gaudir d’una deducció de quota.

Riva subratlla que, per tant, l’estatut, sumat a les deduccions a l’impost de societats que també es troba a tràmit parlamentari, faran que l’artista que s’ha format “i que realment es dedica de manera exclusiva a l’àmbit cultural tingui les mateixes regles del joc que podria tenir un altre professional en l’àmbit de l’arquitectura o l’enginyeria”, per posar dos exemples.

La titular de Cultura incideix, però, que el que s’està fent és treure “entrebancs del camí” perquè el model que hi havia fins ara “no s’adequava gaire a la volatilitat dels contractes de creació o contractació d’esdeveniments culturals”.

Cal recordar que els grups parlamentaris van presentar el passat mes de juny aquesta proposició de llei i que l’objectiu últim és posar fi a la precarietat en la feina que desenvolupen els artistes.