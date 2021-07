La segona edició de 'La Cultura no s'atura' augmenta el seu pressupost i Escaldes-Engordany se suma a la iniciativa

EncampDesprés de la bona rebuda i el bon retorn que va tenir la primera edició de 'La Cultura no s'atura', el Govern i els comuns han decidit llençar la segona edició del projecte, la qual també comptarà amb el suport i la participació del comú d'Escaldes-Engordany, l'única parròquia que no hi va participar en el primer any. Com a novetats principals, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha comentat que s'augmenta el pressupost fins als 97.000 respecte als 73.000 que s'hi van destinar en la primera edició. A aquest pressupost, s'hi haurà de sumar el cost en la producció de les activitats, que aniran a càrrec dels comuns.

Aquesta iniciativa que va néixer com una resposta a la situació excepcional que estava vivint el sector cultural del país a causa de la pandèmia de la Covid-19, també ha de ser "un compromís" amb aquest sector, ha manifestat Riva, assegurant que segueixen treballant per la cultura. Aquesta segona edició es desenvoluparà en les mateixes dates que la primera, entre aquest proper desembre i març, per tal de tenir un afegit en l'aspecte cultural en una època hivernal que acostuma a ser fluixa, ha indicat Riva, afegint que són uns mesos en què "els comuns no tenen tanta activitat com els agradaria".

A més, en aquesta segona edició, es contractarà la comunicació del projecte, ja que és un dels aspectes que el sector cultural ha reclamat durant la primera edició. Així, es fomentarà un concurs perquè hi puguin concórrer les empreses del Principat. De la mateixa manera, per tal de seguir amb els principis de transparència i concurrència, també es farà una selecció dels coordinadors, dels artistes, dels tècnics i de les empreses culturals del país. "Disposem de més temps i fem el projecte d'una forma molt més sòlida", ha remarcat la ministra.

Entre els objectius d'aquest projecte hi ha el fet de promoure i donar suport al teixit cultural andorrà com també fomentar mesures efectives per frenar els efectes de la crisi. A banda, Riva també ha explicat que 'La Cultura no s'atura' comparteix compromisos amb el Llibre blanc de la cultura, en especial, amb el repte 'Aliances, suports i governança', de la mateixa manera que permet unir forces per se més solidaris i donar la màxima efectivitat als diners públics. Des del ministeri han manifestat que encara no tenen una previsió dels actes que hi haurà, però la ministra sí que ha assegurat que volen que hi hagi coordinació i vinculació entre les diferents disciplines. Quant a les entrades, la ministra ha assegurat que seguiran la mateixa línia de l'edició anterior, ja que volen que siguin actes accessibles per a tothom.

Durant la presentació també ha participat el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Guillem Forné, com a representant dels comuns, qui ha fet un balanç de la primera edició del projecte. Així, ha comentat que hi va haver un total de 53 espectacles entre les 5 disciplines i hi van prendre part fins a 103 artistes i 44 tècnics i empreses del sector. Forné també ha destacat que "22 activitats es van retransmetre en directe" i ha afegit que va ser una manera de difondre la cultura i donar visibilitat a l'artista. Concretament, hi va haver 1.350 seguidors, i 356 persones es van connectar als directes.