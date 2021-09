Una temporada cultural "eclèctica" i amb 'ganxo' per als joves

Andorra la VellaUna Saison culturelle de la France en Andorre "de qualitat, eclèctica, diversa" i en la que es vol donar especial protagonisme als joves. Aquesta és l'aposta de l'ambaixada de França per a la programació cultural 2021-2022 que ha estat presentada aquest dijous i en la qual s'ha fet "molts esforços" després d'un any marcat per la pandèmia. L'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, ha destacat que per primera vegada es compti amb la participació dels set comuns, a banda del suport d'altres institucions i empreses.

Teatre, cinema, arts escèniques, música i debat conformen una temporada que donarà el tret de sortida el 29 de setembre amb l'obra de teatre 'Intramuros' al complex esportiu i sociocultural d'Encamp, a les 21 hores. En l'àmbit del teatre es torna a apostar per les retransmissions de la Comédie Française, amb les quals es vol commemorar els 400 anys del naixement de Molière. Es podrà veure 'Le malade imaginaire', 'Tartuffe', 'L'avare' i 'Le bourgeois gentilhomme', els dies 28 d'octubre, 15 de gener, 12 d'abril i 9 de juny. Ja el 23 de febrer es podrà veure en directe a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany 'Andy's gone' de la companyia Adesso e Sempre. I el 16 de març, a la Massana 'La convivialité' a les Fontetes. La darrera aposta teatral de la programació serà 'Les chatouilles' que es podrà veure el 7 d'abril al Teatre Comunal d'Andorra la Vella.

Pel que fa a la música i les arts escèniques, un dels plats forts serà l'actuació de Benjamin Biolay el 8 de febrer a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, on presentarà el seu darrer àlbum. El 24 de novembre es podrà veure circ a Sant Julià de Lòria, concretament 'La nuit du cerf', de la companyia Cirque le Roux. El 25 de maig hi haurà un espectacle de hip-hop a Ordino, 'Empreinte' de la companyia Pockemon Crew. L'ambaixada també prendrà part en el Jambo d'Andorra la Vella el 17 i 18 de juny i també al Sax Fest, on l'11 de maig actuarà el grup Waax. I el 29 de març s'oferirà al santuari de Meritxell l'actuació del cor de cambra Les Éléments.

Es torna a repetir aquest any la segona nit del vídeo-mapatge el 3 i 4 de desembre a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Es farà una projecció a Casa de la Vall i a Escaldes una demostració en 'full-domo' a la qual l'ambaixador ha manifestat que espera que hi pugui assistir molta gent si la pandèmia ho permet. Es torna a repetir també la setmana de cinema d'animació a les set parròquies, coincidint amb les vacances escolars de Carnaval, del 28 de febrer al 4 de març. I una novetat serà un cicle de cinema francès entre el 3 i el 7 de maig a Escaldes-Engordany que s'emmarca en la presidència francesa de la Unió Europea. A més, en col·laboració amb l'Aliança andorrano-francesa dos cops al mes es projectaran films francesos recents.

En cooperació amb FEDA i Visa pour l'image es farà una exposició sobre el consum de plàstic i imatges de James Whitlow Delano, a partir del gener.

També es tornarà a fer la Nit europea de les idees el 28 de gener i al mes d'abril es vol celebrar Sant Jordi i la primavera dels poetes.

Una altra proposta serà la de Mademoiselle Caroline, que prendrà part a la Massana Còmic al mes de juny i també farà tallers a les escoles.

Tribolet ha subratllat el fet que "més de la meitat" de les propostes estan pensades per al públic jove ja que es volen fer molts esforços per promoure la llengua i la cultura franceses. A més, més de la meitat són gratuïts i en els que són de pagament es fa una tarifa juvenil de 5 euros. De totes maneres, ha destacat que es tracta d'una temporada "eclèctica" en la que tothom, sigui francòfon o no, pot trobar una proposta que li interessi i sigui també "jove o no".

Trobada d'ambaixadors

D'altra banda, i qüestionat sobre la trobada amb ambaixadors no residents a Andorra que s'ha celebrat aquest dimecres a iniciativa de Tribolet i l'ambaixador espanyol Àngel Ros, ha destacat que la voluntat ha estat la de "contribuir al diàleg" ja que consideren que és interessant que aquests representants tinguin informació "de primera mà" sobre en quin punt es troben les negociacions per a l'acord d'associació amb la UE. La voluntat és que coincidint amb el 14 de març se'n pugui fer una altra on s'espera la participació de més ambaixadors.