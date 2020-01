El tenor Piotr Beczala, el 22 de gener al Centre de congressos

El tenor Piotr Beczala obrirà la Temporada de música i dansa 2020 amb un concert el proper 22 de gener al Centre de congressos d’Andorra la Vella. Les entrades ja es poden adquirir al web de MoraBanc.

Beczala està considerat com un dels millors tenors del moment compartint espai a l’olimp de la lírica amb figures com Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez o Javier Camarena, i ha consolidat una sòlida carrera gràcies a un repertori variat i coherent. Des dels seus inicis més 'Mozartians', el tenor polonès ha crescut en tècnica, volum i densitat vocal fins a l’actualitat, i ofereix tot el seu potencial en els millors teatres del món. A més de l’actuació a la Temporada, Beczala afronta un 2020 ple de reptes en què, entre d’altres produccions, obrirà la temporada 2020 del Metropolitan Opera House de Nova York amb 'Aida'.

Al concert d’Andorra la Vella estarà acompanyat per la pianista francesa Sarah Tysman, que actua habitualment amb els millors cantants i també fent de solista acompanyant cèlebres batutes com ara Kiril Petrenko, l’actual titular de la Filharmònica de Berlín.

Com en edicions anteriors, el públic de la Temporada podrà gaudir del Lounge Bar, una proposta gastronòmica, a càrrec de Park Piolets i KAO Soldeu, que obrirà les portes a les 19 hores, una hora abans de l’espectacle i durant el descans.

Piotr Beczala és la primera proposta del cicle impulsat pel comú d’Andorra la Vella i MoraBanc que properament desvetllarà la resta d’artistes que formaran el cartell d’aquest any. La Temporada arriba a la seva 26ena edició i, amb el concert, Beczala ampliarà el llistat de grans noms de la lírica que han format part del cartell en els darrers anys com ara Cecilia Bartoli, Javier Camarena, Kiri Te Kanawa o el gal·lès Sir Bryn Terfel, que hi va actuar l’any passat.