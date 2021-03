Un terç dels termes dels esports d'hivern a Andorra són manllevats

Andorra la VellaAnalitzar l'ús de la terminologia catalana dels esports d'hivern a Andorra per tal de poder detectar la necessitat d'implementar actuacions de dinamització lingüística i alhora, poder fer propostes d'accions concretes és l'objectiu de l'estudi del llibre 'Ús de la terminologia catalana a Andorra: caracterització i anàlisi en l'àmbit dels esports d'hivern'. L'estudi de Carolina Bastida i Amor Montané, fet gràcies a l'ajut de Lídia Armengol, pretén contribuir a la promoció i a la dinamització de l'ús del català a Andorra. Així, en l'estudi es van analitzar més de 1.000 termes i es va observar que un 33,2% dels termes utilitzats són manllevats i un 66,8% són termes propis.

Per tal de poder fer l'estudi, Bastida ha comentat que van analitzar la terminologia, tant en discurs orals i escrits, com també en especialitzats i divulgatius, la qual "ens va permetre tenir una visió global de l'àmbit". Després, es van dividir entre termes documentats i termes neològics, que són aquells que no apareixen als diccionaris generals ni especialitzats. Del total del miler de termes, es van agrupar en més de 500 casos terminològics. A partir d'aquí, van calcular el coeficient d'implementació per poder veure la quantitat de cops que s'utilitza, tant els termes documentats com els termes neològics, i van fer una classificació de 0 a 1, en què proper a 0 vol dir que el terme no s'utilitza massa i proper a 1 vol dir que s'utilitza molt.

Aquí, és on van observar que "l'ús de la terminologia oficial no és el que podríem considerar l'òptim", ha indicat Montané, durant la presentació de l'estudi. Concretament l'ús dels termes documentats segons les fonts, es troba entre el 65 i el 75% dels totals, i s'observa que "l'anglès és una llengua de molta influència", i que per tant, hi ha molta feina a fer. En les conclusions del seu estudi, les autores han detectat que cal difondre els termes més enllà de la seva inclusió en els diccionaris; que cal una actualització i adaptació dels diccionaris amb l'ús real dels termes; i també la creació de nous mots per fer referència a conceptes nous. Tal com han indicat, aquesta és una tasca del Termcat, però han detectat la necessitat d'incloure noves modalitats, elements de la pista o termes vinculats als esports de motor sobre gel.

De fet, la cap del departament de Política Lingüística, Marta Pujol, ha comentat que el Termcat ja està treballant en aquesta actualització, i que de fet, hi ha un conveni en el qual es preveu un ajut del Govern com també la col·laboració d'especialistes de les federacions. Concretament, ha afegit que es tenen previstes actualitzacions en la terminologia especialitzada dels esports d'hivern i també en el diccionari general de l'esport. Per altra banda, amb la detecció d'aquestes necessitats, les autores també han proposat diferents actuacions a seguir. A banda de l'actualització dels diccionaris, consideren que cal material de difusió adequat en cada àrea com per exemple cartells a les estacions i escoles d'esquí, infografies interactives a les botigues de material especialitzat o vídeos a les webs dels clubs i federacions. A més, també han explicat que calen formacions específiques a les escoles d'esquí i surf de neu o als mitjans de comunicació i fer activitats lúdiques.

En aquest sentit, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha declarat que ja han fet arribar aquest estudi a molts dels organismes que l'han treballat com també a "tots els col·lectius que es vinculen al món de la neu". A més, ha indicat que estant intentant adaptar cursos i fer difusió d'aquesta nova terminologia. "Estem en una constant evolució", ha manifestat Riva, assegurant que amb l'estudi ja s'ha fet un gran pas i que per tant, tocarà adaptar-se a la realitat. "Hi ha una part implementada i una altra part que seguirà treballant-se de forma contínua" amb un llistat d'accions que s'hauran de programar, ha expressat la ministra.