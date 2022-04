Una trentena de cantaires participen a les Caramelles d'Ordino

OrdinoTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 d'abril de 2012, va ser notícia...

Una trentena de cantaires s'han reunit aquest diumenge al migdia a la plaça Major d'Ordino per fer la tradicional cantada de Caramelles. Enguany el repertori ha comptat amb quatre peces: la sardana La llevantina, Muntanyes i cançons i Vals de caramelles, ambdues del president de la Coral Casamanya, Guillem Benazet, i l'Himne d'Andorra. El director de l'Escola de Música d'Ordino, de la Coral Casamanya i del Grup Artístic, Josep Puig, ha valorat molt positivament la participació de la gent que ha vingut a la parròquia per escoltar les caramelles.

Un any més Ordino ha celebrat la tradicional cantada de Caramelles a la plaça Major de la parròquia. Sota un cel clar i assolellat una trentena de cantaires, entre infants, a partir de cinc anys, i gent gran, s'han aplegat aquest diumenge a les 12 hores del migdia al centre del poble per commemorar una de les principals cites del diumenge de Pasqua. L'acte, que ha comptat amb la presència d'un nombrós públic, ha estat organitzat per la Coral Casamanya i la formació musical Grup Artístic d’Ordino.

El director de l'Escola de Música d'Ordino, de la Coral Casamanya i del Grup Artístic, Josep Puig, ha considerat que una de les característiques de la cultura de les Caramelles és poder reunir en un mateix escenari nens petits i gent gran.

D'altra banda, Puig ha explicat que cada any varien el repertori de cançons, aquest cop n'han interpretat quatre, dues de les quals sempre les repeteixen; Vals de Caramelles de Guillem Benezet i l'Himne d'Andorra. I les altres dues peces que han cantat són la sardana La llevantina i el valset Muntanyes i cançons, també de Benazet.

Respecte l'any passat aquest cop hi ha hagut menys cantaires participant a l'acte, segons ha indicat Josep Puig. No obstant, ha destacat que la xifra de persones varia any rere any i normalment oscil·la entre la trentena i la cinquantena. Les inclemències del temps i el fet que la gent marxi a celebrar les festes fora del país, són algunes de les causes que expliquen, segons Puig, la disminució de participants.

El punt d'inici de les Caramelles ha estat la plaça Major de la parròquia, on s'han interpretat les quatre cançons, i on s'ha passat la cistella per recollir diners que aniran destinats a la Coral i al Grup Artístic. Després els cantaires han començat un recorregut per tot el poble, que es preveu que duri fins a les 15 hores.

Amb tot, el director de Coral Casamanya ha valorat molt positivament la quantitat de persones que han vingut aquest diumenge al migdia a escoltar les Caramelles i ha reconegut que mai les han deixat de fer i que han cantat plovent i nevant.