La universitat Humanium es trasllada a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa universitat de música i humanitats Humanium es traslladarà pròximament de la capital a Sant Julià de Lòria i, al mes de juliol, la seva orquestra oferirà un concert a l'auditori Claror amb l'objectiu de visibilitzar l'Associació de malalties minoritàries d'Andorra (AMMA). El recital tindrà lloc el dia 10 d'aquell mes i s'interpretaran peces de Dvorak i Von Suppé sota la direcció d'Álvaro Gómez.

"El nostre propòsit és potenciar Sant Julià de Lòria com a ciutat universitària per la qual cosa hem fet tots els esforços possibles perquè aquesta universitat hagi vingut a la parròquia i ens podem felicitar tots plegats que això sigui una realitat", ha manifestat el cònsol major, Josep Majoral.

La decisió d'Humanium d'assentar-se a la parròquia té molt a veure amb un conveni de col·laboració que el centre docent i el comú han signat recentment mitjançant el qual la corporació els cedirà les sales de música i auditoris de què disposa el Centre cultural. "Ja podem dir amb satisfacció que el curs vinent obrirem les portes de la nostra seu a més de les dels espais que ens cedeix el Comú", ha manifestat el rector en funcions d'Humanium, Manuel Añón.

Humanium és una universitat d'estudis de música que oferirà formacions en línia i semipresencials i també té un vessant humanístic com el seu nom indica. En aquest sentit, des de l'acció social volen col·laborar amb les diferents associacions que hi ha a Andorra i han començat per l'AMMA per oferir un concert pel qual només s'hauran de pagar 3 euros per sufragar les despeses de la plataforma d'extracció d'entrades.

Una gira fallida per la Xina

La Humanium Symphony Orchestra, fundada el 2022, tenia previst fer una gran gira per la Xina, però el repunt de la Covid-19 al país asiàtic va fer que es posposés. Ara, el grup farà una petita gira per Espanya i posarà el punt final al Claror amb el concert que oferiran.

L'orquestra es presenta com a referent simfònic que enforteix l'activitat musical de la parròquia i de la universitat. Establerta com una eina necessària en la formació musical dins del gran projecte educatiu i cultural que representa la universitat d'Humanium. La seva activitat té com a objectiu principal l'impuls i la projecció internacional de la música i dels seus músics.

La banda musical està composta per una plantilla de més de 60 músics europeus d'alta qualificació artística, comptant amb una àmplia col·laboració de futurs professors d'Humanium International University i músics professionals o en cursos de postgrau avançats. La seva visió de l'ideal simfònic permet la transversalitat i engloba propostes que comprenen amplis períodes de la història de la música, sense oblidar les diferents cultures i les diverses músiques del món.