L'AGIA admet queixes per l'augment dels preus dels lloguers dels locals comercials

Jordi Galobardas, president del Col·legi professional d'agents i gestors immobiliaris d'Andorra (AGIA), ha reconegut que diversos comerciants "ens han transmès la seva indignació per un increment abusiu en els contractes de lloguer". En aquest sentit, Galobardas ha especificat que a hores d'ara no tenen constància de la magnitud del problema, pel fet que no han pogut comptabilitzar un registre total d'afectats.

L'augment del preu dels lloguers dels establiments comercials d' Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ha despertat la ràbia i indignació dels botiguers dels comerços afectats. Coincideixen en el fet que Andorra s'està convertint en un país on els propietaris dels locals "s'han tornat totalment bojos". Hi ha casos en què el propietari de l'establiment, segons expliquen les fonts, "un cop acabat el contracte de lloguer, ens demanen fins al triple del que estàvem pagant fins ara" i afegeixen que és un cost "impossible d'assumir".

D'altra banda, denuncien la sospita que les grans franquícies poden ser una de les principals causes que han induït aquesta pujada del preu dels lloguers. "Elles paguen el que sigui, si nosaltres tanquem perquè no podem assumir el preu que se'ns imposa, en dos dies una d'aquestes franquícies lloga el local que nosaltres estàvem ocupant fins ara", diuen. En aquest sentit, Galobardas titlla aquesta afirmació com "agosarada i especulativa" ja que, com ha explicat, "si el propietari està content amb el llogater, s'estima més tenir una estabilitat a llarg termini".