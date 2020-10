Ajudes d'entre el 25% i el 75% per al pagament del lloguer per als negocis afectats per les mesures restrictives

El Govern ha aprovat el decret a través del qual ajudarà de manera directa els negocis que s’han vist d’una forma més marcada afectats per la crisi del coronavirus arran de les restriccions a què han estat sotmesos. Es tracta de bars i cafeteries, locals d’oci nocturn, parcs infantils interiors i agències de viatges que es podran beneficiar d’ajudes al lloguer o per fer front a les quotes hipotecàries. Els percentatges de l’ajuda aniran entre el 25% i el 75% en funció de si han estat tancats o han pogut tenir algun tipus d’activitat. El topall màxim dels ajuts, tal com ha reiterat el cap de Govern, Xavier Espot, és de 2.000 euros al mes.

Així, segons ha detallat Espot els establiments que estan tancats i que per tant “no han tingut cap ingrés”, com és el cas dels locals d’oci nocturn i els parcs infantils interiors es podran beneficiar d’una ajuda directa al lloguer o a la quota hipotecària del 75% de l’import. També es podran beneficiar d’aquesta bonificació els empresaris de bars i cafeteries que tinguin com a principal activitat aquesta, és a dir, que el negoci sigui exclusivament el de bar o cafeteria.



Les agències de viatges, al seu torn, podran gaudir d’una ajuda del 50% sempre que, també, aquesta sigui l'activitat exclusiva. A l’últim, la bonificació del 25% serà per a bars i cafeteries que no siguin l’activitat exclusiva del negoci, com per exemple aquells que es dediquen a bar i a restaurant també, ja que tal com ha manifestat Espot, s’entén que aquests negocis tenen, com a principal font d’ingressos, el de la restauració. Queden excloses d’aquestes ajudes els centres comercials i allotjaments turístics que tinguin una cafeteria o un bar.

Aquestes ajudes entraran en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest decret i seran retroactives des de l’1 d’octubre amb l’excepció de bars i cafeteries, per als quals es comptaran a partir del 8 d’octubre, que és quan es van posar en marxa les mesures restrictives. La durada dels ajuts, ha afegit Espot, serà fins al moment quan es pugui reprendre l’activitat normalitzada.

El càlcul econòmic sobre l’impacte de la mesura per a les arques de l’estat, que el cap de Govern ha admès que és complicat ja que no se sap quants establiments s’hi acolliran, podria anar des dels 200.000 als 400.000 euros mensuals. A més, Espot ha manifestat que no es tracta d’un decret de 'numerus clausus', és a dir, que es podria contemplar la possibilitat d’obrir aquestes ajudes a d’altres sectors que puguin justificar pèrdues per l’impacte de les restriccions lligades a la Covid-19. De totes maneres, ha destacat que no es pot fer “cafè per a tots” i ha incidit en el fet que el Govern ha fet un esforç per donar moltes ajudes al sector empresarial. “Ja hi ha moltes palanques”, ha subratllat.