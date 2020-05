Andorra Turisme centrarà la campanya d'estiu en captar visitants de França i Espanya

Andorra Turisme ha presentat aquest dijous la campanya d’estiu 2020 amb la seguretat sanitària i l’entorn natural com els dos grans atractius per als visitants. El director de l’organisme, Betim Budzaku, ha admès que donen per perdut el mercat internacional per als pròxims mesos i esperen poder-lo recuperar a l’hivern. Budzaku ha assegurat que de cara a l’estiu, “tots els esforços se centraran en captar turisme provinent d’Espanya i França”.

La inversió total serà de 1.777.000 euros: 837.000 per a la publicitat a Espanya, 615.000 per a França i 325.000 per a l’acord amb Disney. L’estratègia d’Andorra Turisme, dividia en dues fases, destinarà el 30% dels recursos al juny i vendrà el país com una destinació possible i compatible amb el desconfinament gradual i l’ obertura de les fronteres. Pel que fa a la segona fase, que s’emportarà el 70% del pressupost, pretén afiançar el Principat com “el lloc on serà possible realitzar els somnis de llibertat que durant tants mesos s’ha desitjat”, segons ha explicat Noemi Pedra, directora de màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme.

L’organisme no ha posat sobre la taula un nombre estimat de visitants per al juny, juliol i agost, ja que “encara no sabem com podrà evolucionar la pandèmia el pròxim mes i depenem de la reobertura de les fronteres amb França i Espanya”, tot i que el seu director espera “poder allargar la campanya fins al setembre, a diferència d’altres anys”, donat que moltes famílies organitzaran les seves vacances “sobre la marxa”. En aquest sentit, Budzaku ha lamentat que la tendència de creixement de turistes que s’estava produint els darrers anys al juliol (al 2019 havia augmentat un 70%) serà “impossible d’assolir”. També ha volgut remarcar que la temporada alta a Andorra es produeix entre el novembre i el desembre, i desitja que aleshores, la normalitat sigui “absoluta”.

Avantatges d’Andorra

En el marc de la campanya d’estiu, tant Budzaku com Pedra han destacat que la proximitat d’Andorra amb França i Espanya és un avantatge. “Amb la situació actual, el fet que es pugui arribar en cotxe és un punt a favor nostre, i més si tenim present que enguany es faran e stades de tres o quatre dies, en comptes dels 12-14 dies que normalment es fan a l’estiu, no només per la tendència al ‘last minute’ a l'hora de fer reserves, sinó perquè molta gent no comptarà amb tants recursos econòmics”. També han ressaltat la bona gestió sanitària que s’ha fet de la pandèmia i han recordat que el 92% del territori andorrà no està habitat, “un fet a tenir em compte en un moment en el que la gent està buscant espais oberts”.

Acords amb Disney, National Geographic i Cirque du Soleil

La directora de màrqueting d’Andorra Turisme ha remarcat durant la presentació que l’acord amb Disney continua vigent i durant el juliol i l’agost es durant a terme campanyes a les xarxes socials, a més de “vincular el país amb la pròxima estrena de la pel·lícula 'Mulan', prevista per al 24 de juliol”.

Pel que fa a la sèrie audiovisual que National Geographic havia de fer al país, Pedra ha confirmat que “només s’ha endarrerit uns dies al calendari” i ha afegit que, “si alguna cosa bona ens ha portat la pandèmia, és que la natura aquests mesos ha revifat i està més tranquil·la”. Entre finals de juny i principis de juliol ja es podran veure els primers vídeos.

Per últim, el director d’Andorra Turisme ha lamentat la pèrdua aquesta any del Cirque du Soleil i ha afirmat que “estem segurs que al 2021 podrem tenir l’espectacle que havíem de fer aquest estiu”. “Estem mirant altres esdeveniments que poguéssim fer, tot i que som conscients que les mesures sanitàries s’han de respectar”, ha conclòs.