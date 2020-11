Atorgades 217 autoritzacions de treball respecte de les més de 3.000 de la quota inicial de la temporada d'hivern

El passat 28 d'octubre el Govern va aprovar sis reglaments de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de la temporada d'hivern, que especificava que en el cas dels treballadors comunitaris no hi havia un límit especificat, i per tant, equivalia al global de cada quota. Així, des del departament d'Estadística, informen que a 24 de novembre, el consum global de les quotes de temporada és del 6,7%, i les places de personal d'extracomunitari s'han utilitzat al 7,9%, amb un total de 217 autoritzacions acordades de les 3.224 de la quota inicial. De fet, s'han concedit 97 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 120 per a extracomunitari. En aquest sentit, les quotes que s'han utilitzat menys són la d'agències, la de comerç al detall i la de neteja, de les quals, s'han acordat 0, 2 i 2 autoritzacions respectivament.

De la quota inicial reserven un mínim de 230 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 1.528 per als extracomunitaris. Pel que fa a la dinàmica de contractacions, en comparació amb la mateixa data de l'any anterior, ha caigut un 86,2% el consum de quotes d'extracomunitaris, amb 751 permisos menys, i un 75,2% el consum de les quotes per a comunitaris, amb 294 permisos menys. Globalment, s'ha autoritzat per decret un nombre més reduït d'autoritzacions inicials que la temporada passada, amb -30,0%, el que suposa, 1.381 autoritzacions menys. Per als extracomunitaris, la disminució és de 43,7%, amb 1.528 autoritzacions respecte a les 2.714 que hi va haver la temporada anterior.

La contractació de personal per a les quotes de temporada 2020-2021 és inferior a la de la temporada anterior a la mateixa data amb un -82,8%, el que suposa 1.045 treballadors menys. Des d'estadística destaquen la reducció de les contractacions en la quota d'hoteleria, que han caigut un 85%. Pel que fa a l'activitat de les pistes d'esquí, l'evolució de contractacions de personal comunitari presenta un descens del 74,8% respecte a l'any anterior i la de personal extracomunitari del 81,3%.