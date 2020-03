La CCIS demana que es garanteixi la continuïtat de comerços i empreses

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha emès un comunicat aquest dijous en què apel·la a la responsabilitat empresarial davant la incertesa econòmica produïda pel brot de la Covid-19, i mostra confiança vers les mesures de liquiditat que articuli el Govern per tal de garantir la continuïtat de les empreses. La Cambra ha explicat que només té un propòsit en aquesta situació de crisi: "la preservació de les empreses que directament garantirà la conservació dels llocs de treball i salvaguardarà l’equilibri de l’activitat econòmica del país en aquests moments tan convulsos".

"El coronavirus és una crisi global de gran impacte social i econòmic", subratllen des de l'entitat, i afegeixen que "a hores d’ara la repercussió es fa difícil d’estimar". En aquest sentit, moltes empreses andorranes ja es troben o comencen a analitzar escenaris amb una possible afectació de la seva activitat per la conseqüent reducció o minva d’ingressos, per una pèrdua temporal d’activitat, una aturada de la producció, o bé, per la impossibilitat d’operar, malgrat que totes tindran el mateix nivell de despeses fixes a finals de mes.

En el comunicat, la Cambra assenyala que per la continuïtat dels negocis de grans empreses, PIMES i treballadors per compte propi es necessitarà tresoreria per superar aquesta conjuntura i no provocar un curtcircuit en l’economia dels respectius països. És una responsabilitat inherent a la gestió empresarial fer front a les despeses per tal de garantir que els treballadors puguin continuar cobrant les nòmines, els proveïdors els seus serveis i es pugui assumir els costos recurrents per dur a terme la seva pròpia activitat i mantenir una línia de servei o producció activa. Per fer-ho, és indispensable que des de l’Administració Pública s’articuli les mesures més adients amb la màxima urgència per injectar la liquiditat necessària que asseguri que les empreses puguin fer front a aquestes responsabilitats a curt i a mitjà termini. No totes les empreses disposen actualment de la tresoreria suficient per assumir les despeses i pagaments i probablement el problema s’agreujarà en la mesura que s'agreugi la situació o s’allargui en el temps.

En aquesta línia, la Cambra comparteix plenament que el Govern actuï de forma prioritària per preservar la salut pública dels ciutadans però també confia en la seva ràpida i eficient intervenció per dissenyar i establir les mesures econòmiques que injectin liquiditat a les empreses a través de crèdits tous, avals o a altres fórmules que permetin la flexibilització de pagaments, impostos i d’altres obligacions econòmiques. Per altra banda, la Cambra demana que el pla de mesures també doni cobertura durant el període necessari post-crisi perquè les empreses puguin normalitzar el ritme de la seva activitat. Moment, en què serà vital generar consum intern i retornar la confiança als empresaris.

D'altra banda, la Cambra fa una crida a la responsabilitat social de les empreses envers els seus treballadors. Qualsevol impacte en la seva activitat, s’acabarà traduint en un impacte en les economies familiars del país. Per aquest motiu, demana a les empreses que segueixin les recomanacions del Govern i s’acullin als plans econòmics que s’estableixi i així, entre tots, contribuir a l’estabilització d’aquesta crisi i a la recuperació econòmica del país.