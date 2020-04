La CEA demana “agilitat” a l’hora de tramitar els ERTOs

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) valora positivament que el Govern hagi decidit activar les suspensions temporals de contracte com a mecanisme que garanteix la supervivència de les empreses i el manteniment dels llocs de treball. La patronal, que recorda que era una demanda que havien fet des de l’inici de la crisi, demana agilitat a l’hora de tramitar l’ Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) al departament de Treball del Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). En aquest sentit, els empresaris insisteixen en un comunicat que el procediment per acollir-se a la suspensió temporal de contractes i altres mesures econòmiques sigui un procediment “ ràpid, fàcil d’aplicar, i sense burocràcia”.

D’altra banda, la CEA considera que caldria introduir encara alguns canvis per garantir que aquelles empreses que volen reprendre l’activitat sense una suspensió temporal del contracte laboral, tinguin també facilitats. En aquest sentit, la CEA demana que s’estengui el període per recuperar les hores no treballades durant el març i l’abril fins al 30 d’abril del 2021 (el projecte de llei ho preveu fins al 31 de desembre) i sense limitar les hores recuperables a un 50%. Amb la mateixa finalitat, la patronal considera que no s’haurien de limitar les vacances que es podien consumir durant el març i l’abril a un 50% dels dies.