La CEA aposta pels mercats de proximitat per potenciar el turisme

Prestar especial atenció als mercats de proximitat, vetllar per mantenir els estàndards de qualitat -tot evitant una cursa de preus a la baixa-, i posar en valor la "bona gestió" de la crisi sanitària que s’està fent a Andorra són algunes de les claus que, segons la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), hauria de comprendre l’estratègia de rellançament del sector del turisme i el comerç un cop superada la suspensió d’activitats.

La comissió de Turisme i Comerç de la patronal, que aplega representants del sector hoteler, dels allotjaments turístics, del comerç minorista i majorista i de les agències de viatge i operadors turístics, ha treballat en un document que fixa unes primeres línies per definir com hauria de ser l’estratègia de recuperació d’aquest sector de sectors, que és un dels més afectats per la crisi econòmica vinculada a la pandèmia de la Covid-19.

La CEA demana entendre el turisme i el comerç com una àrea que engloba diversos sectors, alguns molt visibles -com l’hoteleria i el retail- i d’altres menys visibles -com la touroperació o els majoristes-, però tots ells "necessaris perquè el conjunt funcioni", diuen.

Vist que la recuperació del turisme a escala global i de llarga distància serà lenta, el document aprovat proposa centrar els esforços en la clientela de proximitat. En aquest sentit, un dels eixos centrals de la promoció hauria de ser, manifesten, convertir Andorra en un referent en la gestió de la crisi sanitària, en l’aplicació de mesures de salut i seguretat i en la recuperació progressiva de la normalitat.

Des del sector s’és conscient que, molt probablement, previ a l’arribada de turistes haurà d'haver-hi un període en què el país viurà un retorn progressiu a la normalitat interna. Des de la CEA es demana aprofitar aquest període per potenciar el consum intern i posar en valor la gestió de la crisi sanitària que s'està duent el país.

També es proposa estar atents als canvis d’ hàbits dels clients i, en aquest apartat, fer un esforç per superar tots els obstacles que -encara a data d’avui- afecten el comerç en línia des d'Andorra.

Més enllà de superar aquesta assignatura pendent, la patronal també reclama una estratègia de sector basada en qualitat, per evitar una cursa de preus a la baixa que es tradueixi en una involució en la imatge turística i comercial del país.

D’altra banda, els representants del sector turístic i comercial de la CEA van valorar la necessitat que el Govern i el Consell General adoptin noves mesures per fer front a la pròrroga de la suspensió de les activitats. En aquest sentit, el sector comparteix el posicionament fet públic per la patronal la setmana passada. Així, tot i que la comissió valora positivament la gestió de la crisi sanitària, tant pel que fa a les mesures adoptades com en la transparència en la informació i la comunicació, es coincideix en el fet que cal impulsar noves mesures que ajudin el sector a tirar endavant un cop superada aquesta aturada.