Cachafeiro s’acomiada del Punt amb un desig pel grup Pyrénées

“Avui 30 de Novembre de l’any 2020, després de 30 anys ens hem vist obligats a tancar”. Així comença el missatge difós per Jordi Cachafeiro, qui fins la data assenyalada ha estat un dels arrendataris del Punt de Trobada. Les primeres paraules de la missiva les dedica als treballadors, a qui agraeix “haver estat fins al final” al seu costat i a qui desitja “trobar aviat una ocupació en aquest període de pandèmia”.



Cachafeiro també agraeix “als milers de proveïdors” amb els que ha treballat durant aquests 30 anys, i augura que “mai ningú podrà reemplaçar” els grans magatzems, “per molt que passin els anys aquest edifici construït pel meu pare és i es seguirà dient el Punt de Trobada”.



L’empresari recorda que “la meva família i jo marxem amb el cap molt alt per com ens hem comportat complint amb l’execució de la sentència” i per “com hem complert amb tots i cadascun dels treballadors, pagant fins a l’últim cèntim de les seves indemnitzacions”. El missatge de comiat acaba amb un agraïment “als milions de clients que durant aquests 30 anys ens han visitat”. I el seu “darrer pensament és per al meu pare, vull agrair-li aquests 30 anys al seu costat, ja que cada dia aprenc al seu costat”.



Finalment, després del record, Cachafeiro dedica les últimes línies “als que vinguin darrere -en al·lusió al grup Pyrénées, als qui etziba- que cullin el que han sembrat ja que no mereixen altra cosa”.