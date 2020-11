Creixen els abonats a telefonia fixa i també el tràfic telefònic

El mes d'octubre es va tancar amb 48.311 abonats als serveis de telefonia fixa, 84.299 als serveis de mòbil i 37.283 abonats a internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual positiva del 2,6% respecte al mes d'octubre de l’any anterior en telefonia fixa i un descens de l'1,9% en mòbil. Quant als abonats a internet de banda ampla, es registra una variació percentual positiva, del 3,9%, segons les dades del departament d'Estadística.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a canals xarxa veu corporativa, amb un increment del 8,2% respecte al mes d'octubre de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en contractes, que creixen un 3,2%.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 47.935 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva de l'1,9% respecte al període anterior. Pel que fa a la mòbil, se situen en 86.739 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 2,9%, i per internet de banda ampla són 36.811 abonats, mostrant una variació percentual, també positiva, del 3,3%.

El tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes d'octubre s'ha situat en 17,08 milions, una xifra equivalent a una variació percentual positiva del 19,3% respecte al mes d'octubre de l’any passat. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 12,04 milions de minuts (un 70,5% del total i equivalent a un increment del 30,2% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 5,04 milions de minuts (29,5% del total i amb una davallada del 0,6% respecte a l’any anterior).

Durant els primers deu mesos de l'any, i en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha una variació percentual positiva del 15,1% en el tràfic telefònic en minuts sense internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació positiva del 25,8% i el tràfic internacional cau un 2,4%.

Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 187,29 milions, el que representa una variació percentual positiva del 12% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 125,93 milions (67,2% del total i un 21,4% més respecte al mateix període de l’any anterior) i pel tràfic internacional, els minuts són 61,36 milions (32,8% del total i un 3,3% menys).

El tràfic per internet en GB, durant el mes d'octubre, se situa en 8,17 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del 45,2% respecte al mes d'octubre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 3,08 milions de GB, un 37,8% del total i equivalent a un 76,2% més respecte al mes d'octubre de l'any passat. Pel que fa al tràfic internacional, suma 5,08 milions de GB, un 62,2% del total i un 31,1% més respecte al mes de octubre del 2019. Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes augmenta un 13,6%.

Durant els primers deu mesos de l'any, i en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 54,4%, és a dir, el tràfic nacional ha crescut un 100,7%; l'internacional un 34,8% i el tràfic per internet mòbil, un 27,1%.

Quant a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el tràfic per internet en GB se situa en 89,97 milions, fet que equival a una variació percentual positiva del 50,3% respecte al període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 34,53 milions de GB, un 38,4% del total i un 103,0% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant a l'internacional, ha estat de 55,44 milions, un 61,6% del total i un 29,4% més.