L'EFA aprova les mesures de seguretat del Govern

L' Empresa Familiar Andorra ha emès un comunicat aquest dimarts per tal de donar suport a l’establiment de mesures sanitàries excepcionals per la situació d’emergència causada per la Covid-19. Tal com han explicat des de l'entitat, "cal reconèixer la tasca que està duent a terme el personal sanitari així com tots els agents i altres servidors públics". En aquest sentit, demanen la màxima cooperació per part de les empreses familiars, els seus membres i els seus empleats.

També han assenyalat que convé fomentar pràctiques que disminueixin el risc de contagi mitjançant l’impuls del teletreball, reduccions d’horaris, limitació d’aforaments, disminució de reunions presencials i reforçament de mesures d’higiene. Des de l'Empresa Familiar Andorrana, han subratllat que "estem vivint un moment difícil, que només podrem superar apel·lant als valors de l’empresa familiar, que són els valors de la nostra cultura i del nostre país. La confiança, la prudència, la solidaritat i la fortalesa ens ajudaran a superar satisfactòriament aquest moment complex que ens ha tocat viure".