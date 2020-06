Encamp reduirà en un 20% l’impost de radicació i la taxa d’higiene de radicació de comerços i empreses

El comú d'Encamp aprovarà una reducció del 20% de l'impost de radicació i de la taxa d'higiene de radiació, corresponent als comerços i empreses, així com un nou calendari tributari per aquest 2020 per tal d'ampliar el període de pagament dels tributs dels quals s'havia ajornat el pagament durant l'emergència sanitària.



Aquestes mesures seran aprovades en el pròxim consell de comú, conjuntament amb les ajudes i actuacions incloses en el pla de xoc de reactivació econòmica empresarial i comercial per aquest estiu.



La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha explicat que "aquestes mesures fiscals d'ajut pels afectats per l'aturada de l'activitat estan valorades en 435.000 euros" i s'instrumentalitzaran a través d'una subvenció. D'acord amb el nou calendari tributari, s'efectuarà el pagament i, immediatament després, es podrà demanar la subvenció corresponent al 20% aportant la documentació justificativa.



Pel que fa al nou calendari tributari i l'impost sobre la propietat 2020 i l'impost sobre rendiments 2019, es podran pagar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, i l'impost sobre radiació i la taxa d'higiene de radiació del 2020 es podran pagar entre l'1 d'octubre i el 30 de desembre. El comú efectuarà el càrrec bancari a l'inici del període, però l'administrat podrà fer el pagament fins a l'últim dia del termini, ja que s'ha ampliat fins a tres mesos el termini de pagament en caràcter voluntari.



El 13 de març d'aquest any el comú va acordar suspendre el cobrament de les taxes i impostos que encara no s'havien liquidat fins a la represa de l'activitat econòmica com a mesura de caràcter immediat i a l'espera de l'evolució de la pandèmia. Mas ha explicat que "la mesura de suspensió es va prendre amb la voluntat de sumar davant la incertesa pel tancament de les empreses, i ara les mesures de reducció i allargament del període de pagament, volen ajudar a pal·liar les conseqüències negatives de l'aturada".



La cònsol major ha recordat que els serveis comunals han seguit funcionant en tot moment durant la crisi, i en alguns casos fins i tot amb major intensitat, i que per tant "hem de garantir l'estabilitat financera de la institució". Mas ha afegit que "les mesures preses ajuden a pal·liar els efectes negatius però, alhora, asseguren la viabilitat de les finances comunals".