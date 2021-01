L'Euríbor tanca el 2020 i comença el 2021 amb rècords històrics negatius

L'Euríbor tanca el 2020 i comença el 2021 amb rècords negatius històrics, segons informa a través de les xarxes socials el Col·legi professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra ( AGIA). Així, el valor de referència de les hipoteques ha tancat l'últim any situant l'índex del mes de desembre en un -0,497%, sumant el cinquè mes consecutiu amb rècords negatius.

I amb el nou any la xifra no ha variat massa, ja que, aquest divendres, ja ha superat el "temut" llindar del -0,5%, situant el valor percentual en el -0,502%. "Caldrà esperar com reacciona el mercat en funció de l'evolució de la pandèmia i les vacunes anunciades, tot i que els experts apunten que aquesta tònica es mantindrà, com a mínim, fins al segon semestre de l'any", augura l'AGIA.

Tenint en compte aquestes dades, la "bona notícia" és que a les hipoteques que els toqui revisió, la quota es veurà reduïda de forma substancial.