FEDA ha rebut gairebé 800 sol·licituds per congelar o fraccionar els pagaments de les factures

La parapública que s'encarrega de distribuir energia elèctrica al país, FEDA, no ha suspès cap línia per impagament des de l'inici de la pandèmia. La companyia ha celebrat una roda de premsa en què ha avançat els principals projectes que prepara per als propers anys i entre els que destaca l'impuls de les renovables per produir en 3 o 4 anys el 40% de l'energia que demanda el país. El director general de la parapública, Albert Moles, ha explicat que han rebut 780 sol·licituds de persones -físiques o jurídiques- afectades per la davallada d'ingressos causada per la Covid-19 i que s'han acollit a la congelació o fraccionament de les factures.

En qualsevol cas, des de FEDA han explicat que ningú s'ha quedat sense subministrament per impagament durant aquests mesos. “No volíem que l'eletricitat fos un maldecap més”, ha explicat Sergio Millán, de Recursos Humans de la companyia. FEDA ha destinat gairebé dos milions i mig d'euros en aplicar descomptes a les empreses i clients afectats per la crisi.

[Seguirà ampliació]