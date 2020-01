Fins a 14.000 clients amb el servei de televisió d'Andorra Telecom

Després de vuit mesos des que es van començar a instal·lar els nous descodificadors de televisió d'Andorra Telecom, la companyia assegura que dels 13.600 clients que havien de fer el canvi a partir del dia 2 de maig, tan sols en queden 385 per instal·lar. A més, segons ha assenyalat Carles Casadevall, portaveu de la companyia, el nou descodificador ha estat molt ben rebut i "com a mostra d'això és que des que vam començar el canvi fins ara, tenim 400 clients més". Aquest increment provoca que actualment hi hagi 14.000 clients que disposen del servei de televisió.

Pel que fa als 385 clients pendents del canvi, Casadevall ha comentat que no s'ha realitzat perquè o bé no se'ls ha pogut contactar, són segones residències o perquè encara han de portar l'antic descodificador.

El nou aparell millora l' experiència d'usuari, la navegació, la interfície i disposa d'un comandament a distància que funciona amb Bluetooth, segons ha explicat el portaveu. En aquesta línia, ha comentat que ara també es poden gravar els programes de fins set dies endarrere. D'altra banda, Andorra Telecom també ha volgut destacar l'accés a internet a 700 Mbps que van llençar a finals del 2018. "Un accés que estava pensat per empreses i la veritat és que dels 2.300 usuaris, 1.300 són clients residencials".

Pel que fa a les queixes, les principals estaven centrades amb la televisió i per aquest motiu es va decidir canviar els descodificadors, ha indicat Casadevall, qui també ha explicat que les altres queixes que acostumen a tenir estan vinculades amb la cobertura wifi dins de les llars. En aquesta línia, ha comentat que durant les properes setmanes començaran una prova pilot per donar un servei wifi integral dins les cases i, per tant, instal·laran punts d'accés sense fils dins les llars. "Començarem amb aquells clients que ens han manifestat que tenen problemes" i col·locarem antenes a les llars per donar "un servei de cobertura íntegrament gestionada per Andorra Telecom". Casadevall no ha volgut parlar del cost específic d'aquest nou servei, però ha indicat que per menys de 10 euros mensuals es podrà tenir una experiència wifi i de servei molt bona.

Canvis 2020

De cara al nou any en què s'acaba d'entrar, Casadevall ha declarat que es vol intentar fer una prova pilot del 5G al país. A més, un dels altres punts cabdals d'aquest 2020 serà la xarxa IoT, ja que pensen "que és una eina indispensable per la digitalització del país".

Quant a l'increment de les tarifes, el portaveu ha remarcat que són un dels col·lectius que menys han incrementat els serveis en els darrers anys, i l'únic que han patit una pujada dels preus han estat en els continguts de la televisió perquè el proveïdor també els apuja. "El que tenim preparat és un canvi amb la tarifa del servei mòbil", ha assenyalat Casadevall, qui, a més, ha indicat que llençaran un nou servei de prepagament "molt més modern i adaptat a les necessitats dels clients". Finalment, pel que fa a tarifes amb preus més socials, ha comentat que s'han d'estudiar però ha assenyalat que en comptes de fer una tarifa social, "s'ha de treballar en les tarifes que tenim actualment perquè hi hagi unes certes adaptacions" per als col·lectius amb dificultats econòmiques.