Fins a 541 euros d'ajuda pels autònoms quan es reprengui l'activitat

El Govern continua defensant que el segon paquet de mesures que s'han de votar dijous al Consell General ha de permetre que el teixit empresarial pugui "aguantar al 100% els llocs de treball" després que un primer paquet pretenia no només que es mantinguessin aquesta llocs de treball sinó també la retribució al 100%. Si bé dilluns van detallar els aspectes del nou text legal que afecten els assalariats, aquest dimarts, en la roda de premsa que han ofert el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el portaveu, Eric Jover, han volgut centrar-se més en les mesures que afectaran autònoms i empreses. En concret, han detallat que hi ha 21 mesures adreçades als autònoms i onze a les empreses que han de permetre "aguantar la crisi" fins que l'activitat econòmica pugui tornar a la normalitat. Tal com ja s'havia avançat, el projecte de llei que s'ha de votar dijous preveu una prestació per als autònoms de 1.083 euros si han cessat l'activitat, i un cop la reprenguin de 541 euros "fins que el ritme d'activitat sigui suficientment important perquè ja no necessitin acompanyament", tal com ha detallat Gallardo.

A més, es permetrà que puguin acumular rendes mixtes i podran gaudir del descompte del 20% dels lloguers dels habitatges; també es podran acollir al rescat dels plans de pensió privats fins a un import corresponent al salari mínim i de carències en les hipoteques sempre que les despeses bàsiques siguin superiors al 35% dels ingressos. També podran beneficiar-se de la reducció dels lloguers dels locals comercials que serà del 80% si l'activitat s'ha mantingut oberta i, si ha estat suspesa o s'ha mantingut amb serveis mínims, del 100%. A més, aquesta rebaixa anirà disminuint a mesura que l'activitat econòmica es vagi amplian. També podran gaudir d'ajornaments o fraccionaments dels impostos i de les cobertures a la CASS que ja es preveia en el primer paquet de mesures.

Pel que fa a les empreses, Gallardo ha destacat que poden acollir-se al programa de crèdits tous i a una exoneració del 15,5% de la cotització a la CASS dels treballadors que hagin deixat de treballar. A més, podran fer pagaments a compte de l'IRPF i l'impost de societats i també es podran acollir al sistema de compensació horària en els casos que no es vulgui recórrer a la suspensió de contractes o de jornada, que són l'altra eina que es deriva de la llei.

Durant la roda de prema, els ministres han estat també interpel·lats sobre el fet de si la mobilitat s'ha incrementat aquest dimarts, a la qual cosa Jover ha respost de manera afirmativa afegint que se seguirà de prop aquestes dades per si cal prendre altres mesures. En aquest sentit, ha manifestat que respecte a una jornada normal, la davallada de la mobilitat interna és del 76%; a la frontera del riu Runer del 88% i a la francesa, del 97%. Gallardo també s'ha referit a la reobertura de certs sectors i activitats i ha manifestat que s'està analitzant en base a criteris sanitaris i a d'altres aspectes que han de servir per determinar l'ordre en què aquests sectors poden obrir. I sobre el retorn a l' activitat escolar, Jover ha manifestat que també està sobre la taula l'anàlisi per saber com es farà aquest retorn a les aules.

A l'últim, i sobre el registre de persones que s'han quedat sense feina, el ministre portaveu ha relatat que hi ha 533 persones inscrites, 149 de les quals amb un contracte indefinit i, per tant, susceptible que s'hagi rescindit arran de la crisi del coronavirus.