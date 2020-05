Frenada en sec del nombre de matriculacions

Setze cotxes i una motocicleta. Ni un camió, ni cap altre vehicle a motor. Aquest és el total del nombre de matriculacions que s’han registrat durant l’abril, segons les dades publicades aquest dijous pel departament d’Estadística. La xifra de 17 matriculacions de vehicles el mes passat comporta una frenada en sec en el registre automobilístic i una caiguda del 94%, en el cas dels cotxes, i del 98,8%, en el cas de motocicletes i ciclomotors, respecte al mateix mes del 2019 (quan es van matricular 266 turismes i 83 motos). En l’informe s’inclouen com a vehicles matriculats, tant els venuts per l’ Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) com els vehicles importats per altres intermediaris o particulars.

L’ aturada de l’activitat econòmica per culpa de l’emergència sanitària ha provocat una tendència a la baixa en el nombre de matriculacions que va començar al febrer d’aquest any. En el cas dels camions i d’altres vehicles a motor, com no se n’han matriculat cap a l’abril, la caiguda és del 100% si el comparem amb el mateix mes de l’any passat, quan es van afegir 28 noves matriculacions de camions i camionetes i 18 vehicles més categoritzats com a ‘altres’ segons el departament.

Fent una anàlisi de les dades acumulades, les matriculacions de vehicles dels últims dotze mesos han estat 3.927, el que representa una variació percentual negativa del 13,8% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.556 vehicles. En els darrers dotze mesos només ha tingut una variació positiva la matriculació de camions i camionetes, amb un creixement del 2,8%. La resta registren caigudes significatives: els turismes han reduït gairebé un 17,1% les matriculacions, les motocicletes un 6,3% i la resta gairebé un 23%.