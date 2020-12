Gallardo preveu un retorn econòmic de 3,6 milions d'euros per les dues proves Ironman que se celebraran a la capital

Andorra la Vella serà l'amfitriona de dues de les cinc proves que el Grup Ironman organitzarà al país de cara al 2021 en el marc de l'Andorra Multiesport Festival. En concret, la parròquia, que farà una aportació directa de 150.000 euros, acollirà la cursa cicloturística Andorra 21 Ports, que se celebrarà del 21 al 26 de juny, i l'Ironman 70.3 Andorra, un triatló configurat per un recorregut d'1,9 quilòmetres en la disciplina de natació, 90,1 quilòmetres en ciclisme i 21,1 quilòmetres de 'running', que tindrà lloc el 4 de juliol.



Segons ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la prova de ciclisme estarà limitada a 500 participants i es preveu que vinguin acompanyats per 1.500 persones, que generaran una despesa mitjana aproximada d'uns 155 euros. Així, s'espera que aquesta cursa generi un retorn de 930.000 euros. Per la seva banda, la prova 70.3 es limitarà a 1.500 participants, es preveu que els acompanyants sumin unes 4.000 persones i el benefici que pot deixar a la parròquia se situa en els 2,7 milions d'euros. Tot plegat, segons el ministre, suposarà un retorn estimat de 3,6 milions d'euros per Andorra la Vella, tot i que ha manifestat que "no tot es quedarà a la capital".



El contracte signat amb Ironman té una durada de quatre anys "i això ens posicionarà a escala internacional", ha afegit la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. A més, cal assenyalar que, tal com ja es va informar durant el període estival, l'executiu destinarà fins a 1,5 milions d'euros per a la celebració de l'esdeveniment, fet que suposa finançar al voltant del 60% de les proves. La resta de despeses es cobriran gràcies a l'aportació dels comuns, com és el cas d'Andorra la Vella, i als espònsors. Així, si la pandèmia ho permet, s'espera que el retorn final un cop acabin totes les proves se situï entre els 12 i els 14 milions d'euros.



Per la seva banda, el director regional d'Ironman al sud d'Europa, Agustí Pérez, ha ressaltat que les inscripcions per totes les competicions s'obriran al gener. Així, la cursa 70.3 esdevindrà "l'Ironman més icònic que tindrà l'empresa a nivell mundial", ja que "serà tant dur com bonic" en veure's envoltat de natura. El circuit de natació, de 1.900 metres, es desenvoluparà al llac d'Engolasters i, "nedar a 1.600 metres d'altitud, serà únic". Posteriorment, el circuit de bici, de 90 quilòmetres, serà d'Engolasters fins a arribar a Sant Julià de Lòria, arribant fins al Coll de la Peguera i el Coll de la Gallina. Finalment, la mitja marató es desenvoluparà per l'entorn paral·lel al riu Valira i tindrà com a meta el Parc Central. A banda, Pérez ha explicat que la idea de la competició cicloturística és fer el major nombre de ports andorrans al llarg dels pròxims quatre anys.



Campionat del Món de Triatló d'Hivern



El representant d'Ironman també ha assenyalat que la celebració del Campionat del Món de Triatló d'Hivern, que tindrà lloc a Naturlandia els pròxims 21 i 22 de març del 2021, esdevindrà "un punt únic de trobada pel món 'outdoor'" i, la idea, és crear "un projecte que puguin veure tots els països". En aquest sentit, i tenint en compte la situació sanitària, Gallardo ha confessat que la voluntat de l'executiu és mantenir la celebració de la prova per a principis d'any. Tot i això, des del Govern s'estarà molt atent a l'evolució de la pandèmia i, si aquesta empitjora, "hi ha una opció B", malgrat que no han transcendit els detalls.