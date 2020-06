Presidència contracta l'empresa de 'Toti' Garcia per assessorament en inversió estrangera

El Govern d'Andorra ha fet pública aquest dimecres la contractació de l'empresa que administra 'Toti' Garcia, A2 Security Assessors, perquè l'assessori en inversió estrangera. Segons publica el BOPA en el seu darrer butlletí, l'Executiu, a través del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, ha adjudicat de manera directa i per un període de mig any, del 5 de juny al 31 de desembre, a l'empresa de 'Toti' Garcia per a la “prestació de serveis per a l'assessorament en matèria d'inversió estrangera”. La partida pressupostària destinada és de 21.250 euros.