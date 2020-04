Projectes de país descartats o que pengen d’un fil

Més enllà de la salut de les persones i el bon funcionament del sistema mèdic, ara mateix objectius prioritaris, l’emergència sanitària que des de fa setmanes afronta Andorra afecta també altres àmbits, especialment el social i l’econòmic.

Dijous és previst que s’aprovi un segon paquet de mesures per pal·liar els efectes d’aquesta crisi, tant en les persones com en les empreses. Aconseguir una solució òptima en matèria de salaris, lloguers, factures, quotes, llocs de treball i altres aspectes vinculats a l’economia personal i mercantil són ara mateix un trencaclosques difícil de resoldre.

Enmig d'aquest escenari, projectes de país, públics i privats, s’han anul·lat o s’hauran de replantejar. Alguns comuns ja han anunciat que posposen o descarten invertir en nous atractius turístics, com els ponts penjants de Canillo o la tirolina de Sant Julià. Andorra Turisme ha suspès el Cirque du Soleil i l’organització de l’Ultra Trail ha ajornat fins al 2021 la propera edició d’aquesta prova. Són tan sols alguns exemples.

Altres projectes segueixen en els llimbs o penjant d’un fil. Com l’heliport, l’aeroport, el casino, el centre polivalent d’Andorra la Vella o el telefèric del pic de Carroi, per citar-ne alguns. Infraestructures possiblement més necessàries que mai per remuntar una crisi sense precedents i no penalitzar més que ho farà la mateixa crisi a la indústria del turisme.

Davant d’un escenari en què la inversió pública difícilment hi podrà fer front, ara més que mai es preveu que es faciliti i s’incentivi la iniciativa privada per generar nous atractius, noves oportunitats i nous llocs de treball a través de noves infraestructures, equipaments i altres elements turístics que ajudin a remuntar l’economia.