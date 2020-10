Propietaris demanen que Escaldes faciliti la reforma o construcció d’habitatges de lloguer

Diversos propietaris de béns immobles situats a Escaldes-Engordany han explicat que els preus vigents a la parròquia en concepte de cessió fa inviable que puguin reformar o construir edificis per fer-hi habitatges de lloguer. Asseguren que no volen vendre el seu patrimoni, però que els costos de la cessió obligatòria encareixen tant les operacions que surt més a compte no fer res o bé destinar-ho a la venda especulativa.

En aquest sentit, diuen no entendre perquè el comú escaldenc no dona més facilitats a les promocions immobiliàries destinades al lloguer d’habitatge. Mentre en altres parròquies s’apliquen descomptes per estimular la construcció d’aquest tipus de pisos, a la setena parròquia es mantenen els paràmetres pre-crisi i per la construcció d’un edifici per llogar es continua demanant el 15% de cessió obligatòria. Aquest percentatge, per exemple, és del 7% a Andorra la Vella, cosa que ha reactivat la construcció de nous immobles i, de retruc, està incorporant més oferta a la borsa d’habitatges de lloguer.

Els propietaris amb qui ha parlat l’Ara afegeixen que quan es tracta d’edificis que per l’orografia del terreny o la ubicació no és possible la construcció de places de pàrquing en les plantes inferiors, els projectes s’encareixen encara més ja que per cada habitatge construït, si no es poden acreditar places d’aparcament al voltant, s’han d’abonar al voltant d´uns 20.000 euros per cada pis o apartament.