El Sabadell calcula una caiguda del 10% del PIB andorrà

La banca es mostra com una part de la solució per la crisi generada per la Covid-19. Segons explica el director general de BancSabadell d'Andorra, Josep Segura, aquesta crisi, a diferència de les anteriors, agafa a la banca amb posicions fortes. "El 2008 la banca podia ser part del problema i ara mateix entenem que és part de la solució", ha comentat Segura, qui es mostra optimista i creu que la situació actual no ha de tenir conseqüències greus sobre l'entitat financera.

Segura ha comentat la situació generada per la Covid-19 durant la junta d'accionistes que el banc ha celebrat aquest divendres al migdia al Centre de congressos d'Andorra la Vella. En aquest sentit, des de l'entitat han assegurat que fins al moment, el 2008 era la seva data de referència en haver esclatat la crisi financera, però creuen que a partir d'ara, la nova referència serà la crisi de 2020. A més, han comentat que a data d'avui ja han començat a recuperar un ritme de treball proper a la normalitat, i les previsions que tenen pel 2020 no s'allunyen massa del que tenien previst inicialment. Si no hi ha rebrots o estan controlats "pot haver-hi una lleugera baixada o fins i tot que no ho notem", ha comentat Segura, qui ha afegit que una situació completament diferent seria si s'hagués de tornar a confinar la població. Pel que fa al PIB andorrà, des del banc han fet números i preveuen una disminució del 10%.

Tot i així, el director general ha declarat que tant la banca com l'administració tenen marge per si hi hagués una segona aturada. A més, ha comentat que han tingut una activitat rellevant en la gestió de les mesures excepcionals del Govern pels crèdits tous i per les carències de quotes de préstecs, i han estat la segona entitat amb una major quota del mercat pel que fa al nombre d'operacions concedides de crèdits tous, amb una quota de mercat d'aquestes operacions de més del 25%. "Hem constatat que la ràtio de morositat està totalment controlada i fem una lectura positiva de les mesures que ha implantat el Govern".

En aquesta junta d'accionistes s'han presentat els resultats del 2019 i, per tercer any consecutiu, es tanca l'exercici amb un benefici de 10,37 milions per l'entitat bancària, el que representa un increment de l'1,2% per sobre del resultat que es va obtenir el 2018. Des de l'entitat asseguren que l'evolució és positiva durant els darrers deu anys. "L'entitat ha fet vint anys aquest any i aquesta dada mostra la bona fita i una consolidació".

També han crescut els fons propis del banc respecte als del 2018, i arriben a xifres de 91,3 milions d'euros. En els resultats presentats de tancament de 2019, la rendibilitat d'aquests fons propis (ROE), ha arribat a l'11,4%, per sobre dels grans bancs europeus, i la ràtio de solvència s'ha situat en 22,1%, també per sobre dels mínims exigits i de les ràtios de la banca europea. En aquest sentit, el banc ha assolit la xifra de recursos en la història de l'entitat amb una activitat del 100% al Principat. Pel que fa a les quotes de clients i de negoci també han mostrat un creixement en aquest exercici. Les de clients assoleixen el 25% en particulars i el 43% en empreses. Quant a les de negoci, la quota de targetes de crèdit arriben al 19,5% i la de TPVs al 17,4%.

La maduresa del cicle econòmic

En el seu discurs, el president de l'entitat, Miquel Alabern, ha comentat des del punt de vista macroeconòmic, el 2019 ha estat marcat per un alentiment de l'economia global després de dos anys de creixement important, i ha declarat que s'ha anat perdent aquest augment perquè el cicle econòmic ha arribat a la seva maduresa. Més concretament, l'economia andorrana ha crescut entorn de l'1,8% el 2019, amb una inflació de l'1% inferior a la del conjunt de països de la Unió Europea. En termes més generals, Alabern ha afegit que l'activitat econòmica al Principat fa cinc anys que creix de manera moderada, i que aquest darrer any el sector que millor s'ha comportat ha estat el de la construcció i el sector serveis.