El Sipaag alerta sobre la pèrdua de drets laborals

El Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General ( Sipaag) alerta en el manifest de l'1 de Maig que ha fet públic aquest dijous que l'emergència sanitària per la Covid-19 "ens hauria de fer reflexionar sobre els drets laborals i la possibilitat de perdre fàcilment el que ens ha costat molts anys i molt esforç d’aconseguir".

Un d'aquests drets, que "pren molta importància", precisament està contemplat a l’article 49 del Codi de relacions laborals, sobre la seguretat i la salut en el treball, ja que "estableix el dret de la persona assalariada a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut, alhora de l’obligació de l’empresa de garantir aquest dret en el treball". Aquests dies, denuncia el sindicat, "no n’hi ha hagut prou amb les mesures de protecció per a moltes persones que han hagut de sortir a treballar; lamentem que hi hagi hagut companyes i companys que han emmalaltit perquè les mesures de protecció davant la Covid-19 no són mai suficients".



Més enllà d'això, els sindicat recorda tenen reunions periòdiques amb l'administració per "mirar de trobar mesures d'estalvi" i, en aquest sentit, "ja hem renunciat a algunes compensacions que teníem per reglament", però "vetallarem perquè qualsevol renúncia sigui temporal i per no perdre, en un moment de crisi, els drets que van aconseguir alguns companys lluitant abans que nosaltres".