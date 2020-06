Viladomat avança que a la Seu començaran a operar amb vols des de Madrid i Lisboa

Andorra ha d’aprofitar la crisi del coronavirus per constituir un nou panorama econòmic en què el país sigui més competitiu, i això passa per diversificar l'economia i millorar la connexió transfronterera. Aquesta seria la principal conclusió a la que han arribat els conferenciants del vint-i-dosè cicle de l’ Empresa Familiar Andorrana (EFA) que, per primera vegada, s’ha celebrat aquest divendres de manera telemàtica i ha comptat amb el seguiment de més d’un centenar de persones. La taula rodona, protagonitzada pel president de l'EFA, Francesc Mora; el conseller general i president de CISA Group, Carles Naudi, i el president de Grandvalira, Joan Viladomat, ha girat entorn la necessitat de diversificar l’economia i millorar els accessos al país.



Sobre la mobilitat transfronterera, el president de l’EFA ha estat molt contundent, definint-la com un “estrangulament físic i real al creixement econòmic d’Andorra”. Tal com ha afirmat, “la dificultat per accedir al país fa que quedi cada vegada més lluny” i creu que el problema s’ha d’afrontar “pensant en el transport aeri, de manera real i efectiva”. En relació amb això, Viladomat s’ha mostrat molt esperançat amb el funcionament regular de l’aeroport d’Andorra la Seu. El president de Grandvalira ha avançat que estan mirant d’organitzar “vols que surtin cada divendres i diumenge a diversos punts d’Europa i el món perquè així la gent vingui a esquiar durant el cap de setmana o de dilluns a dijous”. Ha recordat que el 25% dels seus clients arriben en avió i malgrat que li agradaria que arribessin vols de fins a 280 passatgers, s’ha mostrat optimista amb els que podran aterrar a la Seu (de fins a 70 passatgers).



Des de Grandvalira tenen la intenció de començar amb vols amb Madrid i Lisboa, i anar ampliant el mercat, “sent conscients que ens arriba molta gent del Regne Unit i Rússia”. Aquests primers vols, “ens donaran un tast del que podria ser la dinàmica habitual”. Per últim, s’ha mostrat rotundament contrari a la creació d’un aeroport a Grau Roig, assegurant que “per molt que alguns s’entestin, un aeroport no hi cap allà, però no seré jo qui digui que deixin de perdre diners d’aquesta manera”.