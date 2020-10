El cap de Govern, Xavier Espot, ha vindicat aquest dijous, en l’acte inaugural del cicle de conferències organitzat per la Confederació Empresarial amb el suport del BancSabadell d’Andorra, un canvi de model productiu i econòmic basat en la innovació i les noves tecnologies, però que tingui en compte els sectors tradicionals del país. “Tot el procés de canvi s’ha de fer a partir dels sectors que ja tenim, com el financer, però volem que Andorra continuï sent un país de botiguers i de banquers, perquè tenim molt clar el present i el passat d’Andorra”, ha dit Espot.



El cap de Govern ha mencionat el full de ruta sobre el qual ha de pivotar aquest canvi de model productiu i econòmic, i que conté el document ja presentat Horitzó23, però ha obert la porta als canvis que demandi “la situació evolutiva que vivim”. També han intervingut en la sessió inaugural, el president de la patronal, Gerard Cadena, qui ha recordat que “l’economia de mercat i el capitalisme han sobreviscut a les dificultats amb què s’han trobat al llarg dels anys”. Cadena ha qüestionat si “trobaran el lloc que els correspon les botigues del nostre país en un escenari on-line? Quin recorregut tenen?”, i si “tenim les condicions per dur a terme a Andorra projectes de la indústria 4.0?”.



De la seva banda, Miquel Alabern, president del BancSabadell Andorra, ha coincidit amb els altres dos ponents sobre “el futur ple d’incerteses però també d’oportunitats” que planteja la pandèmia, i ha recordat la “capacitat del sector bancari per adaptar-se a la nova situació”. Alabern ha posat en relleu que en la crisi actual, a diferència de l’anterior, “el sistema financer forma part de la solució”, i que “la banca estava preparada per portar a terme les solucions financeres i de servei que requeria la situació”.



Després de la jornada inaugural, el cicle de conferències de la CEA comença aquest mateix dijous a la tarda amb ‘el futur a debat del comerç’, on intervindran Francesc Pallàs, de Viladomat, Cristina Palmitjavila, de Grup Quart i Ivan Armengod, de Grup Pyrenées. Les taules de debat es poden seguir en directe, en línia, a través del canal de Youtube de la CEA.

