Ametller Origen obre botiga a Canillo

Des d'avui dijous, Ametller Origen compta amb una nova botiga dins el país. Des d'avui ja pots comprar productes d'Ametller Origen també a Canillo. Situada al carrer Prat del Riu (Edifici l'Areny), el nou establiment aixeca la persiana de l'establiment on podràs trobar producte fresc de proximitat i de qualitat. I pels clients que s'acostin avui per la botiga, Ametller Origen els regalarà una pinya i una bossa de mà fins a exhaurir existències.

Fruita de temporada, verdura de collita pròpia, productes pel rebost, refrigerats, formatges i sushi fet al moment. Tot això i més és el que trobaràs a la nova botiga de l'Ametller Origen de Canillo.

Una de les premises que es ressalta des d'Ametller Origen és creure que 'alimentar-se és molt més que un acte de consum, per això vetllem per oferir productes saludables i informar de què ens aporta menjar-los'. De fet, Ametller Origen és la primera cadena de distribució catalana en aconseguir que el 100% dels productes de marca pròpia, inclosos en el Pla NAOS (Pla de Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat), promogut pel Ministeri de Sanitat espanyol, compleixin els criteris establerts respecte al contingut de sal, sucre i greixos totals i saturats. I és que la voluntat d'Ametller Origen és promoure una alimentació de qualitat i hàbits de vida saludables per evitar malalties cròniques com l’obesitat, la diabetis i alguns tipus de càncer.

El projecte Ametller Origen va néixer 21 anys enrere a través dels germans Josep i Jordi Ametller i de la seva visió empresarial d'aleshores sorgeix un model que integra la producció agrícola, l'elaboració i la comercialització. I tot, tal com diuen els mateixos fundadors, 'sota un mateix objectiu: contribuir de manera determinant a la millora de l'alimentació i la salut de les persones'.