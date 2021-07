Augmenta el pressupost del programa Renova, per rehabilitar edificis, que suma 280 sol·licituds

Andorra la VellaLa convocatòria del programa Renova 2021, destinat a la demanda d'ajuts adreçats a la rehabilitació del parc immobiliari i la implantació d'energies renovables, ja acumula fins a mitjans d'any 280 sol·licituds. Segons ha comentat aquest dilluns el director de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, malgrat que una de les principals novetats del programa va ser augmentar el pressupost fins a arribar als 1,5 milions d'euros, "el Govern haurà de fer un esforç per ampliar la dotació pressupostària" de cara a aquest any perquè "molt probablement no serà capaç de cobrir la demanda" de la totalitat de sol·licituds. En aquest sentit, ha alertat que "se'ns complica la situació perquè estem tenint una molt bona acollida, però de vegades topa amb la disponibilitat pressupostària".

De fet, el Renova és un programa de subvencions al qual poden acollir-se propietaris que vulguin instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes dels seus edificis. Conjuntament amb el coordinador de sostenibilitat i investigador de l'Andorra Recerca+Innovació, Oriol Travesset, Miquel ha presentat l'evolució de la nova eina solar de càlcul als edificis, un projecte que s'emmarca en la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i que té com a objectiu arribar a una producció nacional d'energia del 33% el 2030 i del 50% de cara al 2050.

La finalitat de l'eina, segons ha explicat Travesset, és aportar informació d'uns 11.000 edificis d'Andorra per tal de conèixer quina és la irradiació que hi ha sobre cadascun i "quin tipus d'instal·lació podem fer", així com posar en relleu els indicadors econòmics i ambientals. A més, ha informat que s'ha introduït una novetat com és "veure com canviaria la nostra instal·lació si aconseguim fer una part d'autoconsum". L'eina, que es pot consultar al web www.potencial.solar, també aporta detalls de les cobertes de qualitat i permet "acabar sabent quines són les zones òptimes per implementar aquestes instal·lacions fotovoltaiques". Precisament, l'expert ha detallat que s'implementessin aquestes estructures en els més d'11.000 edificis analitzats, l'energia generada "permetria cobrir el 48% de la demanda elèctrica actual", així com un estalvi anual del 6,3% en les emissions de CO2.

Actualment al Principat hi ha gairebé un centenar d'instal·lacions d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic que poden abastir unes 750 llars. La gran part d'elles aprofiten zones encarades al sud i Travesset ha destacat la zona dels Vilars i el Tarter com altres dels indrets idonis per a aquestes instal·lacions. Amb tot, Miquel ha detallat que l'eina permet "conèixer quin és el potencial d'aprofitament i el període de retorn en relació amb la inversió", recordant que el programa Renova atorga subvencions d'entre el 40% i el 55%, sent major sempre que els habitatges es destinin al mercat de lloguer. Si es camina en aquest sentit, s'ha mostrat optimista a assolir sense inconvenients l'objectiu fixat pel 2030, i més tenint en compte el parc fotovoltaic de FEDA a Grau Roig o la instal·lació conjunta entre Nord Andorrà i el comú de la Massana que s'està tirant endavant a Pal.

A l'últim, el director de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic ha posat en relleu que des de l'administració hi ha l'interès de desenvolupar aquesta mena d'instal·lacions i, de fet, ja "hem començat la línia de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica i aprofitament de les energies renovables a les escoles", per la qual cosa, al llarg dels propers anys, se seguirà desenvolupant tota aquesta línia, a banda de treballar sobre el conjunt d'edificis de l'administració general. "Ha de ser un dels grans objectius del Govern i així ho estableix la Litecc", ha afegit.