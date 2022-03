Els bancs andorrans superen la pandèmia i tanquen el 2021 amb beneficis de 102ME

Andorra la VellaLa banca andorrana tanca l’exercici 2021 amb un resultat agregat de les entitats de 102 milions d’euros, segons explica Andorran Banking per mitjà d’un comunicat, un nivell de resultats similar als que es donaven abans de la pandèmia. En un any marcat per les adquisicions de BancSabadell d’Andorra per part de MoraBanc i de Vall Banc per part de Crèdit Andorrà, la banca ha aconseguit créixer en beneficis un 22%, però també en volum dels recursos gestionats de clients, un 19% fins als 61.647 milions d’euros. La inversió creditícia a Andorra també creix un 0,2% fins als gairebé 5.000 milions d’euros. En aquest àmbit de negoci s’inclouen 884 noves hipoteques que sumen un import total concedit de 317,5 milions d’euros, una xifra molt per sobre dels nivells del 2019.

L’activitat bancària s’ha accelerat, expliquen des de l’associació de bancs, gràcies també a la reactivació del sector del turisme. El volum i el nombre d’operacions de targetes de dèbit i crèdit nacionals i internacionals es van situar durant el darrer semestre del 2021 per sobre els valors del 2019.

Concentració del sector bancari andorrà

MoraBanc ha adquirit el 50,97% de BancSabadell d’Andorra, avui BSABanc, a BancSabadell per 68 milions d’euros, i durant el 2022 ha procedit a fer una oferta de compra de les accions als accionistes minoritaris per culminar la fusió a finals del 2022. Per la seva banda, Crèdit Andorrà va formalitzar l’adquisició del 100% de Vall banc el proppassat 11 de febrer del 2022. La concentració de la banca andorrana ha de donar lloc a un sistema més eficient, més sòlid i amb més capacitat de resposta per als clients.

La rendibilitat financera de les entitats, mesurada amb el ROE, s’ha recuperat aquest 2021 i presenta una dada consolidada del 6,33%, tot i els tipus d’interès baixos, les operacions de concentració del mercat bancari, l’adaptació contínua a la normativa bancària internacional i les inversions tecnològiques que continuen pressionant els resultats del sector.

La ràtio de liquiditat (LCR) és del 206% també superior a la mitjana dels bancs europeus que és del 174% al tancament del tercer trimestre del 2021. I la ràtio de morositat ha baixat durant el 2021 fins al 3,74%, des del 4,49% el 2020.

Totes aquestes xifres són un avançament dels tancaments oficials a 31 de desembre de 2021 que han de ser revisats pels auditors i aprovats pels òrgans d’administració de cada entitat.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que “el 2021 ha estat un any de recuperació i optimisme deixant enrere les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Les entitats andorranes han mantingut la seva fortalesa i atractiu a nivell de captació de recursos de clients i de creixement de beneficis.”

Respecte el procés de consolidació del sector, Puigcercós destaca que “comptem amb unes entitats i un sistema financer més consolidats, més eficients i amb més capacitats per donar resposta a les necessitats dels clients, als requeriments reguladors i a l’exigència dels mercats financers, cada dia més globals i sotmesos a un nivell més elevat de competència i excel·lència”.

Mesures Covid

A tancament de l’exercici 2021, el 7,75% de l’import concedit en crèdit tous en el marc del programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis posat en marxa a l’inici de la crisi sanitària, ja ha estat retornat per part de les empreses i negocis, i suposa el 15,26% de les operacions concedides. En total, es van concedir 2.019 crèdits tous per a empreses i autònoms per un import de 152 milions d’euros.

Així mateix, les entitats bancàries andorranes també van atorgar un total de 353 carències hipotecàries i no hipotecàries als afectats per la crisi de la Covid-19. A tancament de l’exercici 2021 totes les carències ja han arribat al seu venciment.