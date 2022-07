Una bugaderia d'autoservei, primer premi al Taller d'emprenedors

Andorra la VellaUn projecte per posar en marxa una bugaderia d’autoservei. Aquest ha estat el primer premi de la 22a edició del Taller d'emprenedors, on hi ha han pres part un total de 21 participants, dels quals catorze han finalitzat el curs amb larealització d’un pla d'empresa satisfactori. Així doncs, el primer premi, de 2.000 euros, s’ha atorgat a un projecte per a una bugaderia d’autoservei. El segon premi ha estat un projecte de creació de material didàctic, que ha obtingut 1.500 euros. Per últim, el tercer premi, de 1.000 euros, s’ha atorgat a un projecte per un obrador de gelat artesanal.

L’objectiu de la iniciativa és afavorir la capacitat de crear noves empreses al país o de liderar projectes empresarials en empreses ja existents. Bartolomé ha destacat que la consolidació del Taller d’emprenedors i ha posat en relleu la importància d’aquest espai per “aportar coneixements” a totes les persones que volen emprendre, “passant d’una idea a un model de negoci”. L’acte d’avui també ha servit per lliurar els diplomes als emprenedors que han acabat el taller de manera satisfactòria.

En les 22 edicions ja realitzades hi ha hagut un total de 414 inscrits dels quals 311 han elaborat satisfactòriament el seu pla d’empresa. Una bona part d’aquests han aconseguit crear la seva empresa real, aproximadament 112 projectes, a falta de saber com es desenvolupen els projectes d’enguany.