Menys és Més quan et poses al volant del nou MINI Countryman

Si estàs pensant a canviar de cotxe i busques un SUV que s’adapti tant a la ciutat com a la muntanya, el nou MINI Countryman és el teu aliat perfecte. El vehicle s’erigeix en una de les principals novetats dins el sector de l’automòbil d’aquest 2024 que entra al mercat amb quatre estils diferents.

Tal com destaca la mateixa marca, el nou MINI Countryman ha eliminat tot allò que sobrava per realçar allò que més agrada. A primer cop d’ull, ja es pot copsar l’elegància del vehicle amb uns fars a la part davantera que marquen una forta presència com també ho provoca el capó Powerdome. I per si no ho detectes a la primera, el MINI Countryman guanya centímetres. I és que creix 13 centímetres de llargada i 8 d’amplada.

A l’interior del vehicle, el centre d’atenció està en el tauler de control amb la seva pantalla tàctil OLED de forma circular que funciona com a quadre d'instruments, però també com a centre d'assistència i infoentreteniment.

El MINI Countryman aterra amb els models Essential, Classic, Favoured o JWC en què cadascun inclou detalls especials com poden ser els nous materials tèxtils fets amb materials reciclats de gran qualitat que estan cosits seguint la tècnica 2D.