Caiguda dels preus al mes de gener

Andorra la VellaEls preus van caure un 0,9% el mes de gener, tal com ha informat el departament d’Estadística aquest dijous. La variació anual se situa en un 0,1% i la inflació subjacent, la que es calcula sense tenir en compte els productes energètics ni els frescos, és del 0,8%.

Cal destacar que els principals grups amb una influència positiva en la variació anual del mes de gener són vestit i calçat, amb un augment de tres punts i dues dècimes, situant-se al 5,9%, a causa d’una sortida de rebaixes d’algunes peces de vestit i calçat, quan el mateix mes de l’any anterior estaven de rebaixes; alimentació i begudes no alcohòliques, amb un creixement de quatre dècimes, situant-se a l’1,4%, a conseqüència d’un augment de preu dels productes frescos, sobretot de la verdura i les hortalisses; transport, amb un augment de quatre dècimes, situant-se al -4,9%, a causa d’un creixement de tots els béns i serveis relatius als vehicles, incloent-hi els carburants i lubricants. En canvi, els principals grups de l’IPC que tenen una influència negativa en la taxa anual de l’IPC són esbarjo, espectacles i cultura, amb un decreixement d’un punt i una dècima, situant-se al -2%, a causa d’una disminució en els preus dels viatges organitzats; béns i serveis diversos, amb un decreixement de quatre dècimes, situant-se al -0,5%, per la disminució en el preu dels serveis i productes per la cura personal; begudes alcohòliques i tabac, amb una disminució de tres dècimes, situant-se a l’1,9%, per un augment menor en el preu del tabac respecte al mateix mes de l’any anterior. I el grup de l’IPC que ha mantingut la variació anual de preus al mes de gener és ensenyament, amb l’1,5%.

Si es té en compte la variació mensual, tenim que els principals grups que destaquen per la seva repercussió negativa són vestit i calçat, amb una variació mensual del -12,2% i una repercussió mensual del -0,82%, a causa de les rebaixes de les peces de vestit i calçat; transport, amb una variació del -0,9% i una repercussió del -0,16%, a conseqüència d’una disminució en els preus dels vehicles de segona mà. El principal grup que destaca per la seva repercussió positiva és alimentació i begudes no alcohòliques, amb una variació mensual del 0,5% i una repercussió del -0,10%, per l'augment del preu del producte fresc.

Si es té en compte l'IPC dels països veïns, tenim que a Espanya el càlcul avançat se situa al 0,6%. En cas de confirmar-se augmentaria un punt i una dècima respecte a la registrada al mes de desembre. La variació anual de l’IPC avançat de França se situa al 0,6%. En cas de confirmar-se augmentaria sis dècimes respecte a la registrada al mes de desembre. Pel que fa a la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa al 0,9% (desembre, -0,3%).