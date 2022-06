La Cambra engega un nou servei de resolució de conflictes empresarials

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç Indústria i Serveis ha organitzat la presentació del nou servei de Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE) que tindrà lloc el proper dimecres 29 de juny, a les 18 hores, al Consell General. L'acte se centrarà en una taula de debat per parlar dels ADR. Estarà integrada per experts en la matèria com Jaume Tor, secretari de la junta de l'Associació de Jutges i Fiscals per a la promoció de la mediació (JIFME), Cristina Madrigal, advocada representant del Col·legi d'Advocats d'Andorra (CADA) i Juan Antonio Ruiz García, advocat i mediador de Cuatrecasas.

La síndica general, Roser Suñé, farà la inauguració de l'acte i, el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, farà la cloenda oficial. L'objectiu de la jornada és fer pedagogia de la mediació, la conciliació, i el fact finding, els tres procediments ADR que ofereix el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials.

El CRCE ja és una realitat i es constitueix com un servei més de la Cambra que liderarà la directora, Pilar Escaler, amb el suport de la responsable del centre, Jordina Ticó.

Les funcions del servei del Centre se centren en assessorar sobre quin mètode ADR és més adient en cada cas. A més, també s'admeten a tràmit les sol·licituds, es gestionen i es tramiten els procediments, es fa la designació de la persona imparcial entre els professionals inscrits a la Cambra de Comerç, es proposa un espai adequat per dur a terme l'ADR, es determina la llengua, es fan les notificacions i es gestiona la documentació requerida.

Els ADR són els procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer, professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre una situació. L'acord a què arriben les parts té la mateixa validesa i la mateixa eficàcia que un contracte privat; pot ser elevat a escriptura pública davant d'un notari i també pot ser homologat judicialment per un batlle. El nou Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra ofereix la mediació, conciliació i el 'fact finding' o peritatge extrajudicial, com a principals serveis ADR.

Els reglaments per dur a terme aquests procediments de resolució de conflictes es van aprovar pel Govern a principis de maig. En els tres casos, dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir un acord amb la intervenció d'un tercer imparcial, sigui un mediador, un conciliador o un pèrit. La diferència rau en el fet que a la mediació el professional ajuda les parts a arribar a un acord, però no pot fer propostes. En el cas del conciliador, sí que en pot fer mentre que en el 'fact finding' les parts acorden a sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l'opinió qualificada d'un expert o pèrit, tot i que la seva decisió no ha de ser vinculant, excepte pacte exprés en contra de les parts.