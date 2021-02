Un camp de pràctiques per esquiar tot l'any

Andorra la VellaEl Global Sports Innovation Center impulsat per Microsoft (GSIC) i Actua, amb el suport de SPSG Consulting, han unit forces per identificar les solucions més disruptives i les últimes tecnologies a tot el món amb la intenció de situar Andorra com a país capdavanter en innovació tecnològica a l’hivern i esports de muntanya i ciclisme. Com a resultat d'aquest procés, 64 'start-ups' de divuit països diferents van presentar la seva candidatura a l’Andorra Sports Startup Challenge, un concurs dirigit a emprenedors que puguin contribuir amb la seva innovació tecnològica a millorar l’experiència de l’usuari i a desestacionalitzar l’oferta esportiva i turística d’Andorra. Snow 51, de la Xina, ha estat la guanyadora amb una proposta de "camp de pràctiques de l'esquí". Es tracta d’un centre d'entrenament-gimnàs professional, segur i durant tot l'any, per als amants de l'esquí urbà que vulguin aprendre, practicar, millorar i gaudir de l'esquí al seu barri amb famílies i amics. El seu sistema d'ensenyament de catifes-esquí permet progressar quatre vegades més ràpid que a la neu. L’educació sobre catifes-esquí, amb suport de gravació de vídeo, anàlisi de dades, exposició a les xarxes socials i tecnologia làser, permet una experiència d’aprenentatge "fàcil i sense problemes".

Després d’un procés de selecció, els experts de GSIC i Actua van fer una selecció de les deu millors empreses emergents procedents de vuit països diferents (Suïssa, l'Argentina, Espanya, els Estat Units, el Regne Unit, França, Dinamarca i la Xina) que ofereixen una àmplia gamma de solucions a diferents camps, amb un fort enfocament cap a les experiències digitals, els portables, l’anàlisi de dades, els serveis d’hostaleria, l’activació del patrocini i la infraestructura digital.

Aquestes 'start-ups' van tenir l’oportunitat de presentar les seves solucions als líders més rellevants de la indústria durant un esdeveniment especial en línia que va tenir lloc el 27 de gener. Finalment el jurat, format per professionals destacats de tota la indústria esportiva mundial, va escollir un guanyador i dues mencions especials de la competició. Entre les mencions cal destacar la de MoonBikes (França), una empresa que està revolucionant la mobilitat de la neu. MoonBikes va tornar a conceptualitzar l’experiència de les motos de neu i va crear una moto de neu elèctrica, ultralleugera i silenciosa, plegable per facilitar-ne el transport, senzilla d’utilitzar i assequible. I també va rebre una menció Xeerpa (Espanya), una solució que pot ajudar a identificar l’estil de vida i les preferències dels usuaris mitjançant l’anàlisi dels seus perfils a xarxes socials i oferir-los productes i serveis personalitzats segons les seves preferències i afinitats. El perfil detallat que crea Xeerpa inclou marques preferides, interessos, aficions, estil de vida, ubicacions, comentaris, personalitat i molt més.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, ha destacat que "estem molt contents amb la participació, el nivell de les propostes que van arribar a la gran final i que han respost perfectament al que buscàvem: millorar l’experiència de l’usuari i desestacionalitzar l’oferta esportiva i turística. Les solucions guanyadores estan impulsades per empreses consolidades i es podrien desenvolupar al país amb els 'stakeholders' locals i fins i tot amb empreses internacionals".

Per la seva banda, la directora general de GSIC, Iris Córdoba, ha assenyalat que “el procés de selecció no va ser fàcil a causa de l’alt nivell de tots els sol·licitants, però finalment vam assolir el nostre objectiu de detectar solucions que permetessin a les entitats esportives publicitàries del Govern interactuar amb els clients, conèixer les seves preferències i afegir valor als grups d’interès”.

El guanyador rebrà adhesions al Global Sports Innovation Center impulsat per Microsoft i l’Andorra Sports Cluster, així com un paquet turístic per visitar Andorra. A més, el vencedor i les dues mencions especials participaran en un programa de mentoria de tres mesos amb experts del GSIC, d’un Investors Day i de reunions de negocis amb membres de l’Andorra Sports Cluster amb l’objectiu d’explorar la possibilitat d’executar projectes pilot. Els guanyadors també podran mostrar les seves solucions a la Casa de la Muntanya, el Mountain Living Lab d’Andorra.

El programa de mentoria de tres mesos constarà de sis sessions, on les 'start-ups' podran obtenir més informació sobre temes com el màrqueting esportiu, la inversió i el finançament, l’esport com a negoci digital, les estratègies de xarxes socials i els programes de Microsoft. Aquest programa s’obrirà a més 'start-ups' andorranes del sector properament, formant un grup d’entre deu i dotze.