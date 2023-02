El Carnaval omple els hotels

Andorra la VellaEl Carnaval ha omplert els hotels del país. Així, si més no, ho demostren les dades de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) fetes públiques aquest dimecres. Així, des de la patronal hotelera s'informa que la setmana passada s'ha tancat amb una ocupació del 86,69%, més alta que la registrada la primera setmana del mes de febrer, que era del 82,51%. I especialment elevada ha estat l'ocupació que hi ha hagut durant el cap de setmana, quan s'ha superat el 92%. Concretament, els hotels han estat al 92,68%. Des de la Unió Hotelera d'Andorra es valora que han estat "molt bones dades d'ocupació" tant entre setmana com el cap de setmana.