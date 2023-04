Carrefour Epizen arriba a casa

El centre comercial Epizen té novetats a anunciar. Novetats que impliquen posar les coses més fàcils a tots els qui decideixen comprar a Carrefour Epizen. I és que a partir d'ara, no t'hauràs de preocupar a sortir del supermercat ben carregat amb bosses o caixes per transportar la teva compra fins al cotxe. Des d'ara, Carrefour Epizen et porta la compra fins a casa teva.

Tant se val on visquis d'Andorra perquè Carrefour Epizen arriba a qualsevol punt del país per portar-te tot allò que has adquirit. Com funciona? Primer has d'anar fins a Carrefour Epizen a fer la compra presencialment, passar per caixa i demanar que et portin la compra fins a casa. Des de caixa central t'informaran dels dies i horaris d'entrega.

El servei serà gratuït per a totes les compres iguals o superiors a 50 euros. Les compres inferiors a aquest import hauran d'abonar 3,95 euros perquè et portin la compra fins a la porta de casa teva.