Carta oberta de Gallardo a Pablo Iglesias per "rebatre clixés sobre Andorra"

Andorra la VellaLa fiscalitat d'Andorra torna a estar en dubte després que la formació espanyola d'Unidas Podemos, liderada per Pablo Iglesias, plantegés fa dos mesos la possibilitat de tornar a considerar el Principat com un paradís fiscal. En una carta oberta dirigida a l'exvicepresident segon del govern espanyol publicada aquest dissabte al diari 'ABC', el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, assegura que el Govern va rebre amb sorpresa la proposta, que contrasta amb "el criteri unànime de la Unió Europea". En l'escrit, a més, el ministre lamenta que en el marc de la seva candidatura a la presidència de la Comunitat de Madrid, Iglesias convidés a qui no vulgui pagar impostos a "traslladar-se a Andorra".

Gallardo recorda que el Principat és "un Estat de dret, democràtic i social" i, com qualsevol altre país sobirà, "decidim lliurement com administrem els nostres recursos públics". "Tenim impostos més baixos que els de la Unió Europea, sí, però no som cap paradís fiscal", afegeix. El titular d'Economia també posa en relleu el "treball intens" que des de fa anys posa en pràctica Andorra per atreure "empreses internacionals en sectors estratègics com la biotecnologia, el 'blockchain', la sostenibilitat i l'esport de muntanya d'alt nivell", que en la darrera dècada ha crescut més d'un 500%.

Després de repassar altres iniciatives com la possibilitat d'establir una Zona Franca i un districte tecnològic, el ministre reconeix que per al Govern "és un orgull" acollir ciutadans que vulguin venir a viure a Andorra, afirmant que "la immensa majoria dels nostres ciutadans i residents conformen una clase mitjana de famílies treballadores", ja que "la residència andorrana exigeix, com en qualsevol altre país, obligacions que cal assumir". Gallardo conclou l'escrit ressaltant que "un coneixement complet de la nostra realitat actual podria fer-li canviar d'opinió" i, per aquest motiu, aprofita per convidar Iglesias al país "per comprovar-ho quan desitgi".

Després de rebre el vaccí contra la Covid-19 a la plaça de Braus aquest dissabte a la tarda, Gallardo s'ha tornat a referir a l'assumpte indicant que la missiva és "un diàleg sincer i obert perquè penso que es parla des dels estereotips clàssics i els clixés". "Andorra ha fet la feina d'homologació i transparència fiscal els darrers anys" i, per tant, "aquest tipus de clixés no són de rebut". Ha declarat que "simplement és una carta sense cap mena d'animadversió ni per buscar polèmica", sinó que "explica els esforços que hem fet com a país". "Som un petit país i hem de buscar les palanques que ens facin ser competitius sempre seguint les regles del joc", ha dit, afegint que això "potser serveix perquè prenguin una mica més de coneixement de què és Andorra".