La CASS tanca el 2022 amb un dèficit de 32 milions d'euros a la branca general i un superàvit de prop de 32 milions a la de jubilació

Andorra la VellaLa Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha tancat els comptes del 2022 amb un dèficit de 32 milions d'euros a la branca general i un superàvit de prop de 32 milions a la de jubilació. Ho han informat aquest dijous la presidenta i la directora general de la parapública, Montserrat Capdevila i Joaquima Sol, qui han celebrat que les xifres siguin millors de les previstes en un inici gràcies al creixement econòmic. "No teníem previst que l'any acabes tan bé com s'ha vist finalment", ha destacat Capdevila, qui ha avançat que, si no canvia la situació, el resultat dels comptes pel 2023 també seran més positius dels pressupostats, matisant que durant el primer trimestre el dèficit de la branca general s'ha situat en 6,2 milions d'euros i el superàvit de la branca de jubilació en 11,3 milions. Durant la presentació del tancament de l'any passat, les representants de la CASS també han recordat que la parapública és totalment favorable a la implantació del tercer pagador generalitzat per a tota la població, exposant que la parapública disposa de l'eina informàtica per fer-ho i que els resultaria més senzill perquè "aplicar-ho per trams d'edat i col·lectius suposa una adaptació dels sistemes informàtics que complica la gestió".