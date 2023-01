La CEA alerta de l'escapada de bons professionals per culpa de l'habitatge

Andorra la VellaLa patronal comença a estar alertada per l'impacte que està tenint la crisi de l'accés al mercat de lloguer. El president de la Confederació Empresarial, Gerard Cadena, ha admès que és una realitat que estan marxant bons professionals de les empreses perquè no poden accedir als preus que els hi demanen per llogar un pis. I Cadena no es referia als salaris més baixos, sinó que aquells que estan en franges més altes tampoc es poden permetre el cost d'un arrendament al Principat.

La gran majoria dels treballadors poden pagar el preu del lloguer perquè Govern ha establert renovacions automàtiques de contractes des de fa cinc anys i hi ha gent que està pagant el mateix fa deu anys, amb els contractes expirats, però que res té a veure amb la realitat actual. El problema es troba per a tots aquells que per algun motiu, com la recuperació de l'habitatge per part d'un propietari per a un familiar, han de trobar un nou pis. I es troben amb la certesa que gairebé no n'hi ha cap i les úniques opcions igual comencen a 1.200 euros. Davant aquesta perspectiva opten per marxar d'Andorra. En el mateix cas estan els que arriben de nou. En el cas dels temporers només l'acumulació de persones en un sol pis els permet fer front a les despeses de l'habitatge.

La Confederació Empresarial, segons declaracions de Cadena a Andorra Televisió, està impulsant converses amb els immobiliaris i els arquitectes per poder trobar solucions. Saben que a curt termini és impossible, però busquen opcions a mitjà termini. Cadena ha destacat que cal la col·laboració del sector públic i privat perquè els treballadors puguin tenir opcions d'accedir a un habitatge a un preu assumible en el rang de salaris que s'estan pagant a Andorra.