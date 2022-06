'Clean Wifi Room', l'invent andorrà que revolucionarà el sector hoteler

Andorra la VellaLes persones cada vegada estem més preocupades per com ens sentim, el que consumim i l'origen dels productes, i els experts consideren que, després de la pandèmia de Covid-19 hem passat del concepte 'wellness', centrat en l'individu, al 'wellbeing', una visió més holística que engloba diversos àmbits de la població amb l'objectiu d'evolucionar cap a una societat més sana i respectuosa amb el medi ambient. A Andorra, l'empresa Imporex es dedica a la comercialització de productes, molt específics, enfocats al benestar de la gent. Van començar el 1976 amb la importació i exportació de productes electrònics, però no va ser fins fa 10 anys que van decidir diversificar-se i crear aquesta branca vinculada a la salut. Frank Rodríguez, CEO de l'empresa, ha explicat al programa 'A l'Alça' que "cada vegada hi ha més gent que comença a veure la salut com quelcom a llarg termini; influeix el que respirem, el que bevem, el que mengem, l'activitat que tenim i com afrontem la vida emocional, així que és un tot, i nosaltres intentem posar el nostre granet de sorra amb certs productes per ajudar la gent a millorar certs aspectes de la seva vida".

Un de les seus productes mas revolucionaria és 'Clean Wifi Room', que revolucionarà el sector hoteler. "Nosaltres donem la possibilitat que aquests establiments comercialitzin habitacions lliures dels efectes de la radiació electromagnètica, i ho fem amb una certificació, un estudi tot un projecte per tal de situar els dispositius i cobrir les habitacions que l'hotel vol", ha remarcat. No és que l'aparell inhibeixi el senyal d'internet sinó que evita els efectes negatius que poden provocar les radiacions. És el primer dispositiu d'aquestes característiques al món, i la seva innovació els va portar fins al Mobile World Congress. "Estem en un punt de revolució tecnològica brutal, mai vista abans, i crec que aquesta tecnologia ens està aportant molts beneficis, però malauradament aquesta tecnologia té un efecte col·lateral que és la generació del camp electromagnètic que ens afecta d'alguna manera, aleshores, poder-li explicar a gent, que fins i tot va haver-hi gent que eren d'empreses tecnològiques súper importants, que venien i es quedaven molt sorpresos i primer ens veiem com 'els talibans de la tecnologia' però quan els hi explicaves i veien que era una solució per poder conviure d'una forma sana i natural amb la tecnologia, els hi canviava la percepció respecte a nosaltres", ha recordat el CEO d'Imporex.

'Clean Wifi Room' ja es fa servir en alguns hotels d'Andorra i està en vies d'internacionalització; d'ací a poc temps esperen poder-lo comercialitzar fora de les nostres fronteres. És la seva gran aposta de futur, però no es tanquen a nous projectes que puguin sorgir.