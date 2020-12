Un de cada tres nous clients de telefonia mòbil es decanta per la nova tarifa M

Andorra Telecom va presentar el 30 de novembre les noves tarifes de telefonia mòbil, que pretenen oferir als clients de la companyia un augment significatiu en el nombre de gigues per navegar per internet. La modificació s'ha dut a terme després de constatar que el tràfic d'internet a través dels 'smartphones' s'incrementa al voltant d'un 30% cada any. Segons han confirmat des de la parapública, de les darreres 168 noves altes que s'han registrat fins al 8 de desembre, la tarifa més contractada ha estat l'M, fet que representa que un de cada tres clients s'hagi decantat per aquesta opció.

El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, ja va assegurar que l'M seria "la tarifa que agafarà més gent", ja que és una de les més personalitzables entre totes les que s'ofereixen. Així, els clients que disposen d'aquesta subscripció han experimentat un augment significatiu en el nombre de dades, arribant fins als 12 GB, per un preu de 30 euros. A més, pel pagament de dos euros addicionals, s'ofereix la possibilitat als residents que marxin fora del Principat de gaudir de la meitat dels minuts de trucades contractats.

La reformulació de les tarifes implicava també un arrodoniment del preu que es cobrava de manera automàtica als clients. Tot i que no es tracta d'un import molt significatiu, Andorra Telecom assegura que no s'ha rebut cap trucada referent a aquesta qüestió, malgrat que sí que han arribat algunes queixes relacionades amb la tarifa modular, que a conseqüència d'un problema de la companyia, no es van augmentar les dades de manera automàtica.

Precisament, la tarifa modular ja es va millorar fa 2 anys i, comparativament amb la tarifa M, malgrat tenir el mateix preu i menys dades, ofereix la possibilitat que els GB es puguin fer servir en 'roaming', i el mateix passa amb els minuts internacionals. A banda, les dades també es poden compartir amb altres membres de la tarifa modular. En aquest sentit, i un cop feta l'explicació corresponent, la parapública afirma que "els clients es van donar per satisfets".

Per últim, cal destacar que amb els darrers moviments, l'entitat ha efectuat un total de 151 canvis, descartant les noves altes i baixes de productes, dels quals dos de cada tres han estat 'upgrades', és a dir, que s'han centrat en la millora de productes ja existents.