Noves tarifes mòbils amb més dades a partir de dimarts

Andorra Telecom ha constatat que des de fa un parell d'anys el consum de dades als dispositius mòbils s'ha incrementat en un 30% per any. Aquest fet, sumat a l'estratègia de la companyia de reformular les tarifes mòbils cada dos o tres anys, provoca que a partir d'aquest dimarts, 1 de desembre, els clients vegin modificada la seva tarifa actual, passant a tenir "més gigues que mai". Segons ha explicat el portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, "hem simplificat les tarifes i hem donat moltes més opcions de personalització". Per tant, passaran a ser vuit les opcions disponibles, i la migració dels clients des de les tarifes antigues a les noves serà automàtica, ja que tan sols s'enviarà un SMS "perquè tothom sàpiga de quants gigues nous disposa". Aquesta actuació afectarà unes 53.000 línies.

L'objectiu, segons Casadevall, és buscar una "millora en l'experiència del client", ja que fins ara, quan algú esgotava les dades passava a navegar amb velocitat reduïda, "i això feia que l'experiència de molta gent fos nefasta perquè no es podia fer gairebé res o de forma molt lenta". Amb les noves tarifes, quan s'esgoti el límit de dades disponibles, el servei d'internet es tallarà, però els clients podran contractar GB extra amb un preu més reduït que el que hi havia establert fins ara, ja que es passa de 9,5 euros el GB a 5.

D'aquesta manera, desapareix l'antiga tarifa XXS i només serà XS, i l'antiga XS passarà a ser l'S. En el primer cas, els usuaris pagaven un preu de 5,23 euros, que ara passarà a ser de 5,5 euros, però se'ls incorpora cinc minuts de trucades addicionals i 100 MB més de dades. La nova tarifa S (antiga XS), modifica el preu passant de 15,68 a 16 euros mensuals, "i aquí sí que hi ha una molt bona notícia", ha dit Casadevall, ja que les dades es multipliquen per quatre. Així, els usuaris d'aquesta tarifa, que fins ara podien navegar fins a un màxim de 0,5 GB, passaran a disposar-ne de 2. "Més del 95% dels clients que feien servir dades a velocitat reduïda arribaven a 2 GB, i ara els podran gaudir amb màxima velocitat", ha afegit el portaveu de la parapública.

D'altra banda, la tarifa M, "pensem que serà la que més agafarà la gent", ja que esdevé la "més personalitzable". En aquest cas, l'antiga tarifa S i M es fusionen en una nova tarifa M, que incorpora un augment significatiu de dades arribant fins als 12 GB per un preu de 30 euros. Com a novetat, quan un usuari marxi a països com Espanya, França o Portugal i vulgui gaudir de 'roaming' en veu, només per pagar 2 euros addicionals disposarà de la meitat de minuts contractats per fer-los servir fora de les fronteres andorranes. En dades hi haurà dues opcions: si un usuari s'acaba els GB disponibles podran contractar-ne 12 més per 16 euros i també hi ha l'opció de disposar de la meitat de dades nacionals amb 'roaming' per 6 euros, "de manera que per 36 euros disposes de 12 GB nacionals, dels quals 6 GB els pots fer servir amb 'roaming'".

Pel que fa a les tarifes més potents, hi haurà l'L i l'XL. En el cas de la primera, es passarà de 10 a 40 GB, i en el cas de l'XL es passa de 20 GB a 100 GB, "que gairebé és una tarifa plana". A més, els clients de l'L podran contractar 40 GB addicionals per 20 euros. Per últim, en relació amb els dispositius connectats, que són aquelles persones que contracten targetes SIM per disposar d'internet en dispositius com tauletes i que es tenen registrades unes 5.000 línies, el preu de les dades en general baixa de 0,05 a 0,02 euros. Quant als abonaments de dades, per 5 GB es pagaran 10 euros i per 20 GB es pagaran 20 euros.

Amb tot, els clients podran assabentar-se de les noves quotes accedint el portal web d'Andorra Telecom o a través de l'app, des d'on també podran fer els canvis oportuns en les seves línies.

Consum de telecomunicacions amb la pandèmia

Durant la seva intervenció, Casadevall ha reconegut que, tot i la pandèmia, els mesos de juliol i agost "van ser molt bons perquè van venir molts turistes i van consumir més dades del que esperàvem". Tot i això, la companyia espera el resultat del primer trimestre del 2021 amb incertesa i assegura que no s'assoliran els ingressos previstos. A més, tot i que durant el confinament el consum de dades mòbils va baixar per l'ús de wifi a les llars, Casadevall ha confirmat que, posteriorment, s'ha registrat un elevat consum en les dades mòbils, provocant que els mesos de desconfinament hagin compensat el període de tancament. En aquest sentit, el consum d'internet a través de la fibra s'ha disparat, passant d'una mitjana de 150 GB per llar a 200 GB.