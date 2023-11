La col·laboració entre el sector públic i privat com a mecanisme per a millorar la qualitat de les polítiques públiques

Andorra la VellaCapacitar els actors que participen en projectes de col·laboració públic-privada per millorar la qualitat de les polítiques públiques. Aquest és l'objectiu de la formació que divendres impartirà a diferents secretaris d’estat i càrrecs de responsabilitat de Govern la directora associada del Centre de Governança Pública d'ESADE, Mònica Reig, durant la jornada de concertació entre els sectors públic i privat impulsada per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA).

La sessió se centrarà en adquirir una visió global de les sinergies i complementarietats entre els dos sectors en la gestió o la producció dels serveis públics. S'abordarà, entre altres, la creació de valor públic en la col·laboració públic-privada i s'identificaran les potencialitats, els reptes i els riscos en un context d'increment de l'exigència social.

Reig, que ha explicat que la formació també servirà per identificar els factors clau de la governança col·laboradora, ha destacat que es proporcionarà una comprensió més informada dels factors que incideixen en les percepcions ciutadanes sobre la idoneïtat d'aquestes col·laboracions per aconseguir l'interès general.

L'experta ha assegurat que existeixen dos grans factors a tenir en compte perquè els projectes de col·laboració siguin un èxit. D'una banda, que assoleixin el rendiment esperat des del punt de vista dels resultats, "que sempre han de ser en benefici de la ciutadania" i, de l'altra, "la legitimitat del projecte", és a dir, "que els diferents actors que hi participen i també la ciutadania visualitzin la col·laboració com un instrument que ha generat valor per a la comunitat".

Reig ha recordat que la col·laboració públic-privada "és un instrument de les administracions per poder millorar la qualitat de les polítiques públiques" i, per tant, és un mecanisme "que poden utilitzar o no". El que és evident, ha afegit, és que "aquestes col·laboracions requereixen uns aprenentatges pel que fa a la gestió dels projectes, ja que comporten dificultats de gestió i entesa entre el sector públic i el privat" i, aquest fet, "pot generar oposició".