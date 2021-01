El consum local agafa força

El consum local no és només menjar verdures cultivades al país, també significa afavorir l’economia del comerç de proximitat. I és que amb l’auge de les vendes en línia, a les botigues se'ls hi presenta el gran repte d’adaptar-se als nous temps i seguir atraient els consumidors. Un dels mecanismes que els ha apropat a la població és l'aplicació mòbil Kliik, dissenyada per dos joves emprenedors durant la pandèmia.

Durant les darreres setmanes s'hi han sumat més de mil usuaris nous, que troben en aquesta plataforma, les direccions dels comerços que hi ha a Andorra, les seves ofertes i promocions i els productes que ofereixen. Tal com explica Anna Aguareles -una de les creadores de l'aplicació- al programa 'A l'alça', "en plena pandèmia estava mirant l’Instagram i vaig veure una pàgina de Catalunya que potenciava les marques sostenibles i responsables de Catalunya i vaig dir… per què no fer alguna cosa similar amb comerços d’Andorra?".

Al Principat hi ha inscrits més de 9.500 establiments, i la majoria ni tan sols tenen una pàgina web pròpia; són botigues petites amb una clientela habitual, però ara tenen la possibilitat de donar-se a conèixer més enllà del seu carrer. "És una aplicació que és per a tothom: a la primera pantalla trobarem totes les promocions que hi ha al país, les empreses que estan a l’aplicació, els concursos i esdeveniments... amb una opció de filtre, pots veure només el que t'interessa, per exemple, les promocions de restaurants; i en una altra pantalla, els usuaris poden guardar les seves promocions preferides i tenir un contacte més directe amb l'establiment", ha detallat Marc Rebés, l'altra cocreador del projecte.

De mitjana, el 80% de la producció local està directament relacionada amb l’alimentació. I està demostrat que els consumidors estan disposats a pagar, “una miqueta més”, si saben que prové del país. "El que pretenem és ensenyar que molts dels productes que nosaltres ens pensem que hem de comprar fora, també són aquí, i en molts casos, amb molta qualitat", conclouen tots dos. La tendència a l’alça del consum de proximitat va en sintonia amb altres moviments que posen en valor la qualitat per sobre de la quantitat, i reivindiquen la identitat nacional a través dels seus productes, per seguir sent orgullosament locals.